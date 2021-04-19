Украинские супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов считаются образцовыми. Они часто показывают, как проводят время с 4-летним сыном. На этот раз на личной странице новой фотографией поделился телеведущий, он залюбовал сеть миловидным кадром.

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Новое фото Юрия Горбунова с сыном

Юрий Горбунов показал фотографию, сделанную в гостиной. Звездный отец с сыном позировали на диване перед телевизором и смотрели мультфильмы. Шоумен нежно обнял Ивана, растрогав этим поклонников.

Телеведущий предстал перед камерой в синей кофте и джинсах. Зато его 4-летний сын был одет в синюю футболку и шорты. Отца с сыном сфотографировали со спины, чтобы таким образом скрыть лицо Ивана. Отметим, что Юрий Горбунов ранее рассказывал, что не будет показывать лица сына без его разрешения.



Юрий Горбунов с сыном / Фото из инстаграма Юрия Горбунова

Звездные родители и их дети: