Семейные фотографии всегда по-особенному интересуют поклонников артистов. Одна из самых популярных мамочек в украинском шоу-бизнесе – Джамала, которая часто распространяет в своем инстаграме трогательные снимки.

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Новое фото сына Джамалы с дедушкой

19 апреля младшему сыну исполнительницы Селиму-Гираю исполняется 10 месяцев. По этому случаю Джамала распространила в сети кадр, который сделала в собственной квартире в Киеве, где малыш позирует вместе с дедушкой. Отец певицы мило улыбается внуку. Он наслаждается каждым моментом, который проводит с дочкой и внуками.

Из-за того, что творится в мире, хочется праздновать не только месяцы, но и дни. Праздновать каждый день жизни! И не только малышей, но и родителей, родственников, близких. Хочется обнять и никогда не отпускать! Обнимайте чаще своих близких. Будьте здоровы!

– написала в публикации звездная мамочка.



Отец и младший сын Джамалы / Фото из инстаграма Джамалы

Подписчики Джамалы активно комментируют такую трогательную и чувственную публикацию.