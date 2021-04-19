Семейные фотографии всегда по-особенному интересуют поклонников артистов. Одна из самых популярных мамочек в украинском шоу-бизнесе – Джамала, которая часто распространяет в своем инстаграме трогательные снимки.
Смотрите также Джамала очаровала сеть атмосферным семейным видео с двумя сыновьями
Новое фото сына Джамалы с дедушкой
19 апреля младшему сыну исполнительницы Селиму-Гираю исполняется 10 месяцев. По этому случаю Джамала распространила в сети кадр, который сделала в собственной квартире в Киеве, где малыш позирует вместе с дедушкой. Отец певицы мило улыбается внуку. Он наслаждается каждым моментом, который проводит с дочкой и внуками.
Из-за того, что творится в мире, хочется праздновать не только месяцы, но и дни. Праздновать каждый день жизни! И не только малышей, но и родителей, родственников, близких. Хочется обнять и никогда не отпускать! Обнимайте чаще своих близких. Будьте здоровы!
– написала в публикации звездная мамочка.
Отец и младший сын Джамалы / Фото из инстаграма Джамалы
Подписчики Джамалы активно комментируют такую трогательную и чувственную публикацию.
- "Счастливый дедушка!"
- "Люблю вас и уважаю за искренность во всем, за человечность и доброту! Будьте всегда счастливой!"
- "Поздравляю! Счастья вам всем, здоровья и вдохновения!"
- "Поздравляем! Счастье, что есть возможность праздновать в тепле и с родными!"
- "Правильно написали! Цените и берегите то, что имеете!"