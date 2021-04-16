Известный украинский психолог Наталья Холоденко имеет двоих детей – сына Илариона и дочь Вивьен. Знаменитость рассказала о том, как она хочет воспитать самых родных.
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Наталья Холоденко о воспитании детей
Звезда подчеркнула, что не хочет воспитать своих детей мажорами. В своем выборе она опирается на то, как воспитывал ее саму отец. Чтобы дочь и сын были самостоятельными и надеялись только на себя, она не планирует полностью обеспечивать их финансово в будущем.
Не планирую покупать им недвижимость. Мне никто ее не дарил, папа сказал: "Заработаешь!". И я заработала,
– рассказала Наталья.
Психолог добавила, что не хочет платить детям за выполнение домашних обязанностей или посещение школы – это ее табу в воспитании. По ее мнению, такой способ поощрения не слишком действенный.
Холоденко поделилась, что отношения с бывшим мужем у нее непростые. Но психолог считает, что ради ребенка нужно идти на компромиссы. Поэтому экс-пара часто встречается.
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Дети Натальи Холоденко
- Психолог воспитывает сына Илариона от первого брака.
- Звезда стала мамой во второй раз в марте 2019 года. Она родила дочь Вивьен.