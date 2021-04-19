Ведущая для съемок всегда выбирает наряды, которыми очаровывает публику. Она предстает перед камерами в безупречных платьях и вдохновляет поклонниц на создание неординарных аутфитов. В частности, теперь внимание поклонников привлекают наряды, в которых Катя выходит на сцену "Голоса страны".

Смотрите также Катя Осадчая показала яркий образ в трендовой зеленой куртке: атмосферное фото из леса

Look Осадчей в полуфинале "Голоса страны"

Для второго прямого эфира Катя выбрала яркий образ. Она надела пышное желтое платье длины миди. Наряд был без рукавов, подчеркнул пышный бюст звезды и сделал акцент на стройной талии. Платье ведущая соединила с блестящими босоножками на высоком каблуке.

Ее образ дополняли изысканные украшения с изумрудными камнями: подвеска, серьги и кольца. Длинные волосы Осадчая уложила в легкие локоны, а на лице сделала макияж в коричневых оттенках с блестками на глазах.

Для просмотра фото листайте вправо

В комментариях подписчики телеведущей в очередной раз засыпают ее комплиментами.