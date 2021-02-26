Четыре года назад ведущий Юрий Горбунов впервые стал отцом – жена Катя Осадчая родила ему сына Ивана. Малыш часто появляется в социальных сетях звездных родителей, однако они до сих пор не показали его лицо. По словам шоумена, это позиция самого мальчика.

Юрий Горбунов и Катя Осадчая не слишком охотно выставляют личную жизнь на публику. Не стал исключением и общий сын супругов Иван. Только недавно они начали активно публиковать фото с потомком, однако на всех кадрах он поварачивается к камере то спиной, то боком.

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Почему Юрий Горбунов скрывает лицо сына

Шоумен пояснил, что сразу после рождения Ивана они с женой Катей Осадчей договорились держать его подальше от посторонних глаз и не публиковать фото с ним без его на то согласия. Сейчас мальчику 4 года, и он сознательно позволяет родителям обнародовать только те кадры, на которых не видно его лицо.

Пока Иван был маленьким мы договорились: пока он не может сам сказать, показывать его лицо или нет, то мы не имеем права это делать. Это интимная часть нашей жизни. Вот сейчас мы можем у него спросить, я ему показываю фотографии,

– поделился Юрий Горбунов.

Кроме того, ведущий опроверг слухи, что они с женой покажут лицо сына тогда, когда какой-то известный журнал предложит им большой гонорар за семейную съемку. Он пояснил, что рано или поздно публика таки увидит лицо Ивана, поэтому спекулировать на этом они с Катей Осадчей не будут.

На кого похож сын Кати Осадчей и Юрия Горбунова

Юрий Горбунов рассказал, что Иван похож как на него, так и на Катю Осадчую. На отца – чертами лица, на знаменитую маму – телосложением, ведь у него длинные ноги.

Я смотрю на свои фото 5-6-летнего возраста, то он очень похож на меня лицом. Но я смотрю на его длинные ноги и понимаю, что он будет высоким, как мама, и по каким-то вещам он похож на маму,

– отметил звездный папа.

К слову, Юрий Горбунов не скрывает, что они с любимой позволяют малышу все. Зато с нянями Иван шелковый – вовремя ест и вовремя ложится спать.

"У нас нет табу. Это балованный ребенок, и я его балую сознательно. Я понимаю, что придет момент, когда надо будет дисциплина", – поделился шоумен.

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