Українське подружжя Каті Осадчої та Юрія Горбунова вважається взірцевим. Вони часто показують, як проводять час з 4-річним сином. Цього разу на особистій сторінці новою світлиною поділився телеведучий, він замилував мережу миловидним кадром.
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Нове фото Юрія Горбунова з сином
Юрій Горбунов показав світлину, зроблену у вітальні. Зірковий батько із сином позували на дивані перед телевізором та дивилися мультфільми. Шоумен ніжно обійняв Івана, розчуливши цим прихильників.
Телеведучий постав перед камерою в синій кофті та джинсах. Натомість його 4-річний син був одягнений у синю футболку та шорти. Батька з сином сфотографували зі спини, щоб таким чином приховати обличчя Івана. Зазначимо, що Юрій Горбунов раніше розповідав, що не показуватиме лиця сина без його дозволу.
Юрій Горбунов з сином / Фото з інстаграму Юрія Горбунова
Зіркові батьки та їхні діти:
- Джамала замилувала фото свого батька та 10-місячного сина;
- Дружина Влада Ями показала світлини з сином та розповіла про правила в сім'ї;
- Наталія Холоденко розповіла про свої принципи виховання дітей.