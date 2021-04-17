Влад и Лилиана являются одной из самых популярных пар в украинском шоу-бизнесе. После того, как они показали лицо сына, поклонники еще больше следят за их жизнью и уделяют внимание каждой публикации.

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Новые фото Лилианы и Леона

Звездная мама и ее первенец позировали в яркой фотостудии, сидя на стиральной машине. Лилиана предстала перед камерой в желтом топе на тонких бретелях, малиновых спортивных брюках и зеленых кроссовках. Волосы уложила ровно, а на лице сделала безупречный макияж в коричневых оттенках.

Маленький Леон изображен на фото рядом с мамой в белой футболке с красным принтом, темно-синих шортах, длинных носках и кроссовках.

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Правила семьи Влада и Лилианы Ямы

В заметке возлюбленная танцовщика рассказала, какие правила царят в их семье.