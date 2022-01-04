Это испанский стыд, – Игорь Кондратюк резко осудил Ани Лорак за предстоящий тур по Украине

Российская гастролерша Ани Лорак планирует объездить Украину с концертным туром. Такие намерения певицы резко осудил Игорь Кондратюк. Ее возвращение на родину он назвал "испанским стыдом".

Наглое возвращение гастролеров безумно раздражает Игоря Кондратюка. Однако едва ли не острее всего он реагирует на "сюрпризы" от Ани Лорак, которая после семи лет "заработков" в России стремится вернуть любовь украинской публики. Шоумен эмоционально прокомментировал ее предстоящий тур.

Горячая тема Российская гастролерша Ани Лорак собралась в тур по Украине: в какие города она осмелится приехать

Реакция Игоря Кондратюка на тур Ани Лорак Украиной

Для меня с 2014 года не существует певицы Ани Лорак. Ее концертный тур по городам Украины после того, как она все годы войны выступала в стране-агрессоре, – это средневековая дикость и презрение ко всем украинцам. Это испанский стыд,

– эмоционально заявил Игорь Кондратюк.

Он добавил, что остановить Ани Лорак и других гастролеров может только "закон о коллаборации и коллаборантах в Украине".

Собственно Игорь Кондратюк и был инициатором петиции о полном запрете концертной деятельности артистов из России. Он предлагал разрешить въезд только тем звездам, которые публично выступили против российской агрессии. Его ходатайство даже набрало необходимое количество голосов – 25 тысяч, но президент Зеленский ответил, что пропагандистов и так не пускают в Украину. Так называемым "черным списком" занимается Минкульт.

Что Игорь Кондратюк говорил об Ани Лорак раньше

После того, как Ани Лорак анонсировала первый за семь лет концерт в Одессе, Игорь Кондратюк создал для певицы "плейлист" с красноречивыми хитами – "Деньги – мой Бог", "Без мозгов", "Зачем мне совесть, я – певица", "Мне 42, но думать – нечем" и другими.

После того, как артистка назвала себя "птичкой, которая дарит музыку без границ", шоумен заявил, что у звезды "мало мозгов". По его мнению, она закопала себя таким оправданием российских гастролей.

В одном из интервью Игорь Кондратюк назвал Ани Лорак коллаборанткой и заявил, что она, как и другие артисты-предатели, для него умерла.

, в мае 2022 года Ани Лорак хочет дать три концерта в Украине – в Харькове, Запорожье и Херсоне. Однако певица мечтает расширить географию тура.