Игорь Кондратюк подал электронную петицию о запрете концертов исполнителей из страны-агрессора. На сайте президента эта петиция собрала более 25 тысяч голосов, поэтому Владимир Зеленский рассмотрел ее.

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Зеленский о российских гастролерах

Президент отметил, что Минкульт составляет Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Этот перечень формируют на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Статьи 3 и 3-1 Закона Украины "О гастрольных мероприятиях в Украине" запрещают проведение гастрольных мероприятий, участниками которых являются лица, внесенные в перечень, о котором говорилось выше.

Закон уже не допускает проведение гастролей, которые популяризируют или пропагандируют государство-агрессора и его органы власти, создают положительный образ государства-агрессора, оправдывают или признают правомерной оккупацию территории Украины.

Согласно Закону СБУ рассматривает и предоставляет организаторам гастролей ответ на запрос, в котором указывает о наличии или отсутствии законных оснований для недопущения гражданина Российской Федерации к участию в гастрольном мероприятии.

По Закону Украины "О телевидении и радиовещании" телеканалы не имеют права транслировать программы, одним из участников которых является лицо, внесенное в "черный список" Минкульта.

Президент поручил:

проанализировать соблюдение требований Закона "О гастрольных мероприятиях в Украине" в части проведения гастролей, участниками которых являются граждане государства-агрессора;

проработать вопрос об усовершенствовании системы их организации и проведения, усилении ответственности за нарушение требований указанного закона.

Петиция о запрете российских гастролеров