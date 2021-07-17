Телеведущий и шоумен опубликовал эмоциональное сообщение на личной странице в фейсбуке. Скандальную Ани Лорак (настоящее имя – Каролина Куек) Игорь Кондратюк публично посрамил. Он дал понять, что артистка без зазрения совести предала Украину ради денег, а теперь просится обратно.

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"Объявлен плейлист августовского выступления Каролины Куек в Одессе: 1. Звенит пустая голова. 2. Деньги – мой бог. 3. Без мозгов. 4. У вас здесь тоже любят вату. 5. Зачем мне совесть, я – певица. 6. Я с российским даже в баню. 7. Кто платит, тот и люб. 8. Володя – всегда! 9. Мне 42, но думать – нечем. 10. А чем вы лучше, раз вы здесь?" – насмешливо написал Игорь Кондратюк.

Российская гастролерша Ани Лорак анонсировала два концерта в Одессе. Ее выступления запланированы на 16 и 17 августа. Принять скандальную певицу готов ночной клуб Itaka Beach Resort & Night Club

Реакция сети на сообщение Игоря Кондратюка

На удивление, не все фолловеры телеведущего разделяют его мнение. Игорь Кондратюк поспорил с коллегой и другом Алексеем Дивеевым-Церковным. Тот считает, что его неприязнь к Ани Лорак связана с "детскими психотравмами" и завистью.

"Каролина была и остается украинкой. Имеет полное право выступать там, где ее знают и любят. Аншлаги она собирает как в Москве, так и в Киеве, так и в Одессе. Просто не завидуйте, а слушайте и наслаждайтесь", – резко высказался Дивеев-Церковный.

Игорь Кондратюк не стал отмалчиваться. Он заявил, что его слова об Ани Лорак – "у вас здесь тоже любят вату" – касаются и Дивеева-Церковного.

У тебя большая психотравма, Алексей. Ты считаешь допустимым контактировать с агрессором и убийцей – РФ. Гитлер тоже собирал аншлаги, ты же в курсе?

– ответил шоумен.

К слову, подавляющее большинство поклонников поддержало Игоря Кондратюка. Их заявления в адрес Алексея Дивеева-Церковного были куда эмоциональнее: