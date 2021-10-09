По мнению Игоря Кондратюка, скандальная Ани Лорак закопала себя свежим интервью, в котором попыталась объяснить, почему 8 лет игнорирует российскую агрессию на Востоке Украины и оккупацию Крыма. Он объясняет это тем, что певица не в своем уме.

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Каролина – яркая иллюстрация талантливой, яркой, магнетической девушки-артистки, у которой, простите, мало мозгов. Она даже не поняла, почему "ее не поддержали украинские политики",

– высказался Игорь Кондратюк.

Стоит объяснить, Ани Лорак осмелилась обидеться на украинских коллег и политиков, которые не поддержали ее в сложное время. Похоже, певица имела в виду то время, когда она повелась на гонорары в стране-агрессоре и стала "птичкой, которая дарит музыку без границ".

За возвращение российской гастролерши досталось и правительству Украины. Кондратюк возмущается, что государство никоим образом не урезает права тех звезд, которые переключились на сторону России. Он смело называет их коллаборационистами.



Скриншот из фейсбука Игоря Кондратюка

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Заметим, что в сентябре шоумен создал петицию, в которой требует на государственном уровне запретить гастроли российских артистов в Украине, ведь это "бизнес на крови". Он предлагает сделать исключение для тех, кто "публично выступил против российской агрессии".

Добавим, Игорь Кондратюк не первый критикует скандальную Ани Лорак. Перед сольником певицы в Одессе он создал для нее оскорбительный "плейлист". В него вошли треки "Деньги – мой Бог", "Без мозгов", "Мне 42, а думать нечем".

Полный текст публикации Игоря Кондратюка:

Каролина – яркая иллюстрация талантливой, яркой, магнетической девушки-артистки, у которой, простите, мало мозгов. Это по-другому назвать нельзя. Она даже не поняла, почему "ее не поддержали украинские политики". Сколько их, равнодушных к войне и убийствам граждан с украинскими паспортами, таких, кому #какаяразница, #музыкавнеполитики, #отстаньтеотартистов, #немешайтемнеслушатькогохочу.

Печалька. А еще потому "печалька", что воюющее с агрессором государство Украина должно бы назвать коллаборационистов из РФ коллаборационистами и урезать их гражданские права.