Бывшая порноактриса Анастасия была участницей 11 сезона реалити-шоу "Холостяк". Она приняла решение уйти из проекта в 3 выпуске и после этого рассказала о конкуренции между девушками. Она отметила, что преимущественно конкуренция вызвана завистью к другим девушкам.

24-летняя Настя приняла решение покинуть шоу. Она объяснила Михаилу Заливаке, что не может жить в атмосфере лжи и лицемерия, которая царит в доме в лесу. После такого решения девушка решила откровенно рассказать о конкуренции на проекте.

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Настя из "Холостяка-11" о конкуренции на проекте

Экс-участница отметила, что девушкам свойственно конкурировать между собой. Еще из школьных учебников известно, что жизнь состоит из безупречного соревнования – биология рассказывала нам о механизмах естественного отбора, а история демонстрировала бесконечную борьбу за власть и положение.

"Конкурировать мы начинаем еще с детства, но не все это замечают. Сплетни, интриги, ложь – это трио есть в женской жизни", – написала Настя.

Женщины воспринимают конкуренцию как угрозу, часто как зависть и ревность, желание обойти соперницу, вырваться вперед в профессиональной погоне, настолько велики, что границы дозволенного стираются, моральные принципы отвергаются и начинается битва. Не на жизнь, а на смерть,

– заметила экс-порноактриса.

"Конкуренция вызванная завистью к другим коллегам. Не всегда гнев вплетает профессиональные навыки. А просто более привлекательная девушка, занимающая высшее положение. Именно за этим мы наблюдаем весь проект. Но не стоит забывать о человеческих качествах", – подчеркнула Анастасия.

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