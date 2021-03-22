Экс-порноактриса из "Холостяка-11" рассказала о конкуренции на проекте
Бывшая порноактриса Анастасия была участницей 11 сезона реалити-шоу "Холостяк". Она приняла решение уйти из проекта в 3 выпуске и после этого рассказала о конкуренции между девушками. Она отметила, что преимущественно конкуренция вызвана завистью к другим девушкам.
Источник:инстаграм Насти из "Холостяка-11"
24-летняя Настя приняла решение покинуть шоу. Она объяснила Михаилу Заливаке, что не может жить в атмосфере лжи и лицемерия, которая царит в доме в лесу. После такого решения девушка решила откровенно рассказать о конкуренции на проекте.
Читайте также Бывшая порноактриса Настя объяснила, почему сама ушла из "Холостяка"
Настя из "Холостяка-11" о конкуренции на проекте
Экс-участница отметила, что девушкам свойственно конкурировать между собой. Еще из школьных учебников известно, что жизнь состоит из безупречного соревнования – биология рассказывала нам о механизмах естественного отбора, а история демонстрировала бесконечную борьбу за власть и положение.
"Конкурировать мы начинаем еще с детства, но не все это замечают. Сплетни, интриги, ложь – это трио есть в женской жизни", – написала Настя.
Женщины воспринимают конкуренцию как угрозу, часто как зависть и ревность, желание обойти соперницу, вырваться вперед в профессиональной погоне, настолько велики, что границы дозволенного стираются, моральные принципы отвергаются и начинается битва. Не на жизнь, а на смерть,
– заметила экс-порноактриса.
"Конкуренция вызванная завистью к другим коллегам. Не всегда гнев вплетает профессиональные навыки. А просто более привлекательная девушка, занимающая высшее положение. Именно за этим мы наблюдаем весь проект. Но не стоит забывать о человеческих качествах", – подчеркнула Анастасия.
Другие новости о "Холостяке":
- Блогер Надин рассказала, как изменилась ее жизнь после участия в шоу.
- "Зайка" Юлия прокомментировала первый поцелуй на проекте.
- Реакция Юли на второй дом и как прошла первая неделя на "Холостяке".
- Дана прокомментировала вылет из проекта.
Поделиться новостью