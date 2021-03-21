Юлия из "Холостяка-11" прокомментировала первый поцелуй сезона
В 3 выпуске романтического шоу "Холостяк" произошел первый поцелуй 11 сезона. Юлия Бельченко прокомментировала поцелуй Михаила Заливако, который принадлежал именно ей.
Источник:Инстаграм Юли из " Холостяка"
3 выпуск романтического проекта "Холостяк-11" продолжил удивлять зрителей. В этом эфире произошел первый пылкий поцелуй между Михаилом и Юлией. Девушка прокомментировала волшебный момент на своей странице.
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Юлия Бельченко прокомментировала первый поцелуй
Юлия пригласила Михаила первой на индивидуальное общение во время чайной церемонии с девушками в доме на озере. Отметим, что именно с Юлией у "Холостяка" было дебютное индивидуальное свидание на проекте. Девушка призналась, что успела соскучиться по Михаилу и не хочет выяснять отношения. Она не скрывала своих переживаний и чувств.
"Я сидела рядом с тобой на диване и всеми фибрами души посылала "сигналы". Видела чертиков в твоих глазах. Неужели ты издеваешься надо мной или все эти женские штучки не работают? Ну, целуй меня, я же тебе намекаю! И вдруг твои губы коснулись моих. Дыхание перехватило. Приятное тепло поселилось в моей душе. Вот какие они, эти бабочки в животе", – написала Юлия под трогательным видео, где показала чувственный момент.
Реакция сети
Пикантное видео набрало множество просмотров и комментариев. Фанаты популярного шоу заметили, что между парой зарождаются чувства. Также поклонники подозревают, что именно Юлия может стать победительницей проекта.
- Это не сообщение, а спойлер к финалу;
- "Наш" первый поцелуй, значит будет следующий;
- Думаю, вы победительница проекта;
- Почему так мило;
- Так трогательно. Умничка, дала понять, что влюблена и что хочешь поцеловаться. Михаил это увидел и потом почувствовал. Надеюсь, вы остались парой после проекта;
- Нет слов;
- Вы прекрасны.
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