Участницей 11 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" была блогер Надин. Ей не удалось найти общий язык с Михаилом Заливако, поэтому покинула проект в 3 выпуске. Девушка поделилась, что после шоу вернулась к привычной работе – маркетингу и блогерству.

"Холостяк" продолжает удивлять зрителей. Михаил Заливако продолжает знакомиться с девушками, которые борются за его сердце, однако не со всеми удается найти общий язык. В 3 выпуске мужчина попрощался сразу с 8 участницами, одной из которых стала блогер Надин.

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Надин о жизни после проекта "Холостяк"

На личной странице в инстаграм девушка сделала публикацию, в которой рассказала, что детали относительно ее жизни после "Холостяка" будут на финальном пост-шоу или после него. Сейчас Надин вернулась к привычному ритму робота. Она занимается маркетингом и блогерством.

Конечно, я многое переоценила в своем поведении, в подходе к построению отношений. Самым большим плюсом, по моему мнению, является знакомство с девушками! Так, я смогла найти новых друзей, которые понимают с полслова и рядом когда плохо. Ценю,

– написала в публикации Надин.

Также экс-участница "Холостяка" добавила, что каждая такая ситуация в жизни для нее является безумным мотиватором больше работать и совершенствоваться. Она активно ведет переговоры с международными брендами, планирует поездки и празднование дня рождения. И продолжает сниматься.

Я продолжаю сниматься. Сейчас участвую в съемках сериала о блогерах. На несколько телевизионных проектов меня пригласили, как эксперта-блогера. Но я больше не пойду на романтические проекты,

– подчеркнула девушка.

Напомним, главный герой "Холостяка-11" Михаил Заливако решил попрощаться с Надин в 3 выпуске, потому что не поверил в искренность ее намерений. Девушка уже была участницей многих шоу и 5 лет подряд стремилась попасть в "Холостяк". По мнению мужчины, блогерша ищет публичные отношения.