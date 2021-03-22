Колишня порноакторка Анастасія була учасницею 11 сезону реаліті-шоу "Холостяк". Вона прийняла рішення піти з проєкту в 3 випуску і після цього розповіла про конкуренцію між дівчатами. Вона зазначила, що переважно конкуренція викликана заздрістю до інших дівчат.

24-річна Настя прийняла рішення покинути шоу. Вона пояснила Михайлу Заливаці, що не може жити в атмосфері брехні та лицемірства, яка панує в будинку в лісі. Після такого рішення дівчина вирішила відверто розповісти про конкуренцію на проєкті.

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Настя з "Холостяка-11" про конкуренцію на проєкті

Ексучасниця зазначила, що дівчатам властиво конкурувати між собою. Ще зі шкільних підручників відомо, що життя складається з бездоганного змагання – біологія розповідала нам про механізми природного відбору, а історія демонструвала нескінченну боротьбу за владу і положення.

"Конкурувати ми починаємо ще з дитинства, але не всі це помічають. Плітки, інтриги, брехня – це тріо є в жіночому житті", – написала Настя.

Жінки сприймають конкуренцію як загрозу, часто як заздрість і ревність, бажання обійти суперницю, вирватися вперед в професійній гонитві, настільки великі, що кордони дозволеного стираються, моральні принципи відкидаються і починається битва. Не на життя, а на смерть,

– зауважила експорноакторка.

"Конкуренція викликана заздрістю до інших колег. Не завжди гнів вплутує професійні навички. А просто привабливіша дівчина, яка займає вище положення. Саме за цим ми спостерігаємо весь проєкт. Але не варто забувати про людські якості", – наголосила Анастасія.

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