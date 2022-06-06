Артистка мечтает о том, чтобы конкурс состоялся в Мариуполе. Но он понимает, что война может затянуться. Оля не против, если Евровидение примет дружественная Польша. Об этом рассказала в интервью 24 каналу.
Полное интервью здесь Не откладывайте жизнь на потом, – интервью с Олей Цыбульской об Ирпене, шоубизе и Евровидении
Где должно пройти Евровидение-2023
Цыбульская стремится к тому, чтобы песенный конкурс в следующем году состоялся все-таки в Украине.
Мечтаю, конечно, чтобы это произошло в Мариуполе, в восстановленном, отстроенном городе,
– подчеркнула артистка.
Однако неизвестно, хватит ли сил или уместно будет делать это именно в этом городе. Родители Оли до войны жили в Ирпене. Когда она увидела, что произошло там, сколько людей погибло, эмоционально было очень сложно. То же самое может быть с Мариуполем.
Но это будет победное Евровидение, которое будет праздновать нашу полную независимость и свободу. Не знаю, но где бы это ни происходило – это будет уместно,
– добавила Оля.
Если война затянется, Евровидение, возможно, примет Польшу. Есть слухи, что это может быть город Перемышль на границе стран. Цыбульская не прочь, чтобы конкурс состоялся у поляков, однако все-таки надеется, что все закончится и Евровидение будут праздновать в Украине.
Интервью Оли Цыбульской: смотрите видео онлайн
Также во время разговора с журналистами 24 канала Оля Цыбульская:
- объяснила, почему не верит Максиму Галкину и "хорошим русским";
- высказалась о флешмобе Леси Никитюк "Красота для ВСУ", объяснила, что нужно быть красивой прежде всего для себя, а не для мужчин. Оля вспомнила, как женщины окрашивали губы красной помадой, что символизировало своеобразный протест;
- подчеркнула, что не уезжает из Украины, потому что не хочет, дома ей гораздо лучше;
- призналась, что в результате шоу-бизнес разрушился, потому что наконец исчезли первые, вторые, третьи эшелоны, все теперь объединены одной целью – создавать украинское.