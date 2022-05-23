Украинская продюсер Ирина Горова призналась, что конкурс Евровидения не является политическим. Поэтому она не считает победу Украины в этом году несправедливой.

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Ирина Горова о победе Kalush Orchestra

Ирина подчеркнула, что конкурс Евровидения никогда не был о вокале или песне.

Я очень не люблю эти вопросы, но что хочу сказать. Что Евровидение никогда не было конкурсом вокальным или только о песне или только о способностях. Это всегда был конкурс о перформансе, ситуации в мире, немного политизированный, пожалуй, не немного, и это был конкурс эмоций,

– сказала продюсерка.

"Потому что голосуют люди, которые воспринимают привязанных к чему-то конкурсантов. Мы не знаем конкурсантов ни из Сербии, Польши, мы видим 3 минут выступление и оцениваем его по многим параметрам. Кто-то с политической стороны, кто-то из перформанса, кто-то из вокала, кто-то из симпатичных ощущений, но это никогда не был вокальный конкурс. Столько об этом говорят, что это несправедливо или справедливо – это должно было произойти", – отметила она.

Добавим, лидер Kalush Orchestra Олег Псюк уже отвечал на упреки в победе Украины из-за войны. "Да, все знают, что длительный период мы были в букмекерской таблице первыми. Но до войны мы были пятыми, а значит, она нравилась слушателям. Чем больше говорили об Украине, тем больше слушали песню. Я был во многих городах, разных стран и слышал эту песню повсюду. Она понравилась европейцам", – подчеркивал артист.

Где должно пройти Евровидение-2023

Согласно традиции Евровидения, победитель должен встретить участников в следующем году в своей стране. В сети немало дискуссий по поводу того, где именно должно пройти Евровидение-2023. Ирина Горова считает, что оно должно состояться в Мариуполе.

Я хочу, чтобы все приехали, посмотрели. Во-первых, это должна быть территория Украины, должны все приехать увидеть почувствовать, это такое святое место сейчас,

– ответила Горова.

Полное интервью Ирины Горовой: смотрите видео онлайн