Мы встретились с Олей Цыбульской в ​​светлый и радостный, насколько это возможно, день – в День вышиванки. Певица приехала во Львов, чтобы провести несколько благотворительных мероприятий, поэтому удосужилась, чтобы лично рассказать нам о том, что пережила за последние три месяца.

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Сейчас Оля и ее семья находятся на западе страны в более безопасном месте, но очень хотят вернуться в Киев. Но пока вся работа артистки стоит на паузе, поэтому она стремится сохранить спокойствие как можно дольше. Для проекта "Интервью24" Цыбульская рассказала, как пережила оккупацию Ирпеня, где находились ее родители; когда поняла, что до россиян "не достучаться"; как пытается дальше писать песни и где мечтает увидеть украинское Евровидение в следующем году.

Интервью с Олей Цыбульской в ​​видеоформате: смотреть онлайн

"Уши слышали, глаза видели, а голова не воспринимает"

Сейчас вы находитесь в более безопасном месте, чем Львов и Киев, где-нибудь на западе Украины. Поделитесь, как долго адаптировались к совершенно новой странице жизни – без съемок, няни, работы, друзей?

Я не могу сказать, что мы к концу адаптировались… Вот я говорю сейчас – уши слышали, глаза видели, а голова не воспринимает. Мне кажется, что период адаптации будет длиться несколько лет – сложно привыкнуть к этому ужасу, сложно привыкнуть к происходящим событиям, сложно привыкнуть к тому, что переживаем мы с тобой лично. Сложно привыкнуть к ежедневно происходящим смертям и к тому, что пока неясно, когда это завершится. Поэтому я бы не сказала, что эта адаптация, наверное, мы просто-научились в этом жить, потому что жизнь продолжается, и если она нам Богом дарована, если имеем возможность сидеть с тобой здесь и видеть друг друга – это не просто так . И мы должны искать в себе силы и жить за тех, кто отдал за это жизнь, за Украину.



Оля Цыбульская рассказала об адаптации во время войны / Фото 24 канала, Анастасия Зазуляк

Спасибо ресторану "МОРЕРИБЫ" за атмосферную локацию для разговора

Когда почувствовали, что можете жить не отложенной жизнью, а тем, что сейчас? В общем, когда вы поняли, что отошли от этого чувства тотального шока?

Война – как раз о "здесь и сейчас". Это произошло, наверное, с первого дня. С того, когда ты забегаешь в комнату сына и не понимаешь, что делать, что слышны взрывы, и тебе нужно принять решение здесь и сейчас. Это происходило в момент, когда мы убегали из Киева и не знали, каким путем ехать, как спасаться, как не попасть с ребенком под обстрелы. И ответственность на тебе за жизнь твоего ребенка – это тоже здесь и сейчас.

Я смотрю рядом на своего ребенка и понимаю, что он, его сверстники и все наши дети, дети Украины имеют право на детство, имеют право на жизнь. И мы, взрослые, которые берем ответственность за происходящее – не имеем права сдаваться и сломаться. Я вижу это в глазах людей, которые приходят на благотворительные концерты и тоже ждут этой веры и сил. Мне говорили на концертах: "Если сломаетесь вы, то как жить нам дальше? Если вы всегда были так позитивны, если вы находили выход из любой ситуации?".

Сегодня во Львове я заходила в торговый центр и ко мне подошла женщина, сначала она очень особенно реагировала: "Оля Цыбульская?", а я говорю: "А что вы на меня так смотрите, будто я ваша свекровь?", а потом она расплакалась и говорит: "Я в Северодонецке когда-то была на вашем концерте", говорит, что сейчас живет здесь, и она плачет. Мы обнялись просто вдвоем, и она говорит: "Я наконец-то начинаю жить, я наконец-то начинаю искать для себя какие-то новые смыслы". И эта встреча с вами сегодня – это тоже какой-то новый смысл. Поэтому нужно жить, нужно искать силы, и я говорю людям на концертах, и скажу вам сегодня – надо так задирать курносого носа, как у меня, так выравнивать спину, как бы сложно ни было, чтобы ни один москаль сюда (на плечо) больше не сел (Смеется).

Как вы "переваривали" этот новостной поток все эти месяцы? Обращались ли к психологу или вашими психологами были друзья и родные?

Ну, как переваривала новости… Первые несколько недель мы жили в постоянной информационной агонии, потому что без конца раздавали интервью для иностранных СМИ. Потом была апатия, а накрыло как раз в тот момент, когда более-менее все выровнялось. Я не говорила, почти не ела, мне даже не хотелось пить. Вытаскивал из ситуации сын, потому что нужно было готовить для него еду, учить с ним уроки, общаться, проводить время. Мне писали в инстаграмме: "Оля, куда вы исчезли, чего вас нет, нам сложно, напишите что-то, у вас все хорошо?" И потом присылали эти переписки, смски "Как ты?", которые мы шлем друг другу до сих пор.

С психологами я советовалась по отношению к Нестору, потому что он не мог вообще спать, имел панические атаки, его трясло, он постоянно спрашивал, что происходит. Довольно долго просил включать ночью свет и говорил: "А вдруг мы заснем и придут русские, и нас убьют?" Я звонила психологу, и она сказала, что это мое состояние транслируется на него, что у детей панических атак не бывает, говорит: "Его психологическое состояние – это твое психологическое состояние". Надо лечить маму.

Я попила чаи разные, мне помогала молитва, а еще у меня отличные отношения родителями, братом, с мужем, сыном, которого я кладу, как кота, себе на грудь – и "отлегает" (Смеется). Нам пока не понадобился специалист, хватило семейной любви и поддержки. А еще – моя аудитория. Спасибо вам большое, я очень ценю вас, правда. Я тогда действительно думала, что все...

Вы покинули квартиру в Киеве спустя 3 дня после вторжения России. В предыдущих интервью рассказывали, как страшно было покидать город, где пытались "зайти" россияне. Когда вы будете готовы туда вернуться и при каких условиях?

Я уже готова. Очень хочется домой, всем хочется. И как я уже говорила, что нельзя сказать, где безопасное место, где опасно – вся Украина сейчас из-за тех бл*дских россиян в опасности. Но сейчас, пока я на западе, у меня есть возможность участвовать в концертах, которые собирают средства для наших бойцов и пострадавших семей; я могу посещать детей так же в центрах для переселенцев, в больницах тоже. То есть я чувствую, что у меня есть социальная ответственность. Я всегда знала, что быть артисткой – это не тогда, когда в магазине делают скидку, и бабушки-консьержки тебя узнают – это немного больше. И в силу того, что я как-то очнулась, я чувствую, что здесь бьется сердце, и я вижу, что я могу приносить пользу, потому что в Киеве сейчас, на данный момент работы, которой я занималась постоянно, нет. Поэтому я сейчас здесь, где больше нужна.

"Мне кажется, что тогда я умерла"

Расскажите, что чувствовали, когда с родителями в Ирпене исчезла связь.

Моя жизнь остановилась на 5 – 7 дней в тот момент, когда мои родители были в Ирпене в оккупации, и когда я не знала, живы ли они. Никто не знал: ни я, ни брат, потому что не было света, воды, не было связи на той территории, где была их квартира, которая сейчас разбомблена, уничтожена. Они были в оккупации до последнего, и никто не мог сказать живы ли они – туда не могли зайти ни волонтеры, ни военные. Вот тогда, мне кажется, я умерла, потому что у меня не было никаких эмоций, я сидела в углу, листала новости, постоянно пыталась кому-то дозвониться, что-то выяснить, прочесть какие-то телеграмм-каналы о том, что там происходит. Это был момент остановки, окаменелости.



Оля Цыбульская об оккупации Ирпеня, где были родители / Фото 24 канала, Анастасия Зазуляк

Слава Богу, оттуда выбрались все живые и невредимые. Но их квартира разрушена. Многие уже начинают понемногу восстанавливать свои помещения, где это возможно. Планируете ли вы это делать и когда? Или, возможно, будете продавать, если будет возможность?

Мы не знаем, как дальше быть… Мы делали 3 года ремонта в этой квартире, родители переехали к нам поближе к Киеву, чтобы нянчиться с внуками и иметь возможность больше видеться. Я была в разъездах, потому редко удавалось приехать. Но они прожили в этой квартире чуть больше 2 месяцев после ремонта.

Квартира прострелена танками насквозь, там упала крыша – это был последний этаж. Они подали все необходимые документы, все справки (для регистрации повреждения жилья). Я сейчас помогаю другим людям с этим тоже разобраться. Смогут ли родители там жить – не знаю. Мама уже ездила туда с братом, он в квартире взял в руки какую-нибудь штуку, думал, что плафон, а оказалось, что это от танка часть, я не знаю, как она называется, но прилетела от танка в квартиру. Слава Богу, что она не взорвалась в руках.

Когда их эвакуировали, а потом, когда деоккупировали Ирпень, родители нашли в интернете фото дома, где было видно, что у них выбиты окна, типа стена завалена в сторону. Была надежда, что это просто-то прилетело и там вылетели стекла, но когда зашли туда, то там и живого места нет.

Мама рассказывала, что когда они вошли в квартиру, то у нее все "всплыло": как они лежали на полу без еды, без воды несколько дней, как боялись вставать, чтобы дойти до туалета. Напротив их дома в парке стояли россияне. Она слышала, как бьют по дому, как тряслись стены, как "ходил" дом и звенели окна. Я не знаю, можно ли жить дальше в этом доме, поэтому увидим – пока какого-либо решения у нас нет.

Как вы относитесь к тому, что Ирпень, Бородянка, Гостомель стали "музеями под открытым небом"? Сейчас туда многие приезжают просто посмотреть на последствия разрушений, Kalush Orchestra, например, снял там клип, разные звезды и блоггеры снимают в сторону, как гуляют по уничтоженным городам… Если бы разрушили там ваш дом/квартиру, вы бы хотели, чтобы по вашему дому или по улице ходили незнакомцы?

Я бы хотела, чтобы это происходило. Я объясню почему. Когда я сделала пост в инстаграмме, и мы приехали во Львов, у меня было выступление, где девушки меня гримировали, и одна из визажисток, у которой дома живут переселенцы, меня спросила: "А что, реально это правда? Это реально так уничтожено?" Она говорит: "Я вижу глазами, но это прямо так и выглядит? Там прямо трупы?" Я говорю: "Брат был в городе, я не была после того, как мы уехали из Киева", но я говорю, брат мне позвонил первый раз, и говорит: "Пахнет, трупный запах в городе стоит. Там очень жутко, ну это жуть просто, просто страшно". В страшных фильмах мы эту картинку не видели, потому что это реальность. Я бы хотела, чтобы люди туда ездили, чтобы они видели это, чтобы понимали, насколько это страшно, чтобы мы наконец-то эту историю настолько осознали, чтобы это не повторялось с нами. Потому что это ужасно.

Во Львове мы были на улице Замарстыновской, где стоит памятник репрессированым. Там написаны фамилии и имена погибших от фашизма людей. И я стояла, читала, думаю, Боже, как страшно, потому что люди будто через это прошли, но видно, кто-то в какой-то момент что-то забыл, потому что это повторилось снова. Поэтому пусть ездят, пусть и в нашу квартиру зайдут и увидят, кто не верит, пусть чувствуют это для того, чтобы мы в дальнейшем не подпускали этих изуверов к себе.

"Информационная война тоже имеет сильный фронт"

Что касается миссии – вы были одной из тех певиц, которые активно постили информацию о Мариуполе и освобождении бойцов из "Азовсталя". По вашему мнению, эти ростки смогли породить то, что сейчас с завода эвакуируют людей?

Я не могу ответить так однозначно, потому что когда началась война, и никто из нас не знал, как вести себя, потому что не было инструкций, и так же сейчас непонятно, что до конца сработало. Но мы в таком долгу перед этими героями, что мы должны делать все, что угодно. Кто знает, может, оно все вместе дало какой-то общий результат. Одно я знаю точно, что информационная вина – так же продолжается, там тоже очень сильный фронт, который не останавливается ни на минуту.

Нельзя однозначно сказать, но нужно делать все, чтобы война в нашей стране не стала просто новшеством в ленте для кого-то, кто живет далеко. Потому что это страшно, и это нужно остановить.

Кто-то из вашы​х родных или друзей находится в ВСУ или ТРО?

Да, у меня много друзей, и я каждый день пытаюсь им писать что-то. Бывает, что несколько дней нет связи, а потом ждешь смску или ждешь звонок, и на душе становится теплее. Один мой коллега, с которым мы работали на М1, к сожалению, погиб, недавно появилась новость. Еще служат ребята из М1, которые профессиональные военные и тоже вели хит-парад. Карим, мой коллега, который тоже служит, он меня и привел в чувство, когда я сидела в углу с немытой головой 5 дней и не разговаривала. Он мне сказал: "Включи камеру, я хочу на что-нибудь прекрасное посмотреть. Мне нужно, здесь столько ужаса, столько этой боли, что я хочу увидеть что-то человеческое". И я тогда говорю: "Извини, я не могу, потому что я выгляжу как чмо, у меня нет сил пойти умыться".

И он меня как-то разбудил: "Мы ради таких, как ты, ради женщин, сестер и матерей наших детей здесь стоим, ты что. Быстро, я даю тебе час, жду хороших фоток". И потому да, есть, я очень жду ребят и обещала им научиться варить борщ. Давайте, мочите этих окупантов, и бегом ко мне на борщ. Сало достану (Смеется).

Относительно ухоженного вида во время войны недавно высказалась Леся Никитюк, она даже начала флешмоб среди женщин-звезд, чтобы публиковали свои "красивые" фото. Многие украинки этого не поняли, потому что уважали это по-сексистски. Как правильно об этом говорить и стоит ли поднимать такие темы?

А ведь мы красивы не ради мужчин в первую очередь, и не в первую очередь ради военных. Женщина с любовью смотрит в зеркало, когда она нравится. С этого начинается все, потому что куда бы ты ни ехал, ты всегда себя берешь с собой. И если тебе самому на себя больно смотреть или ты себе не нравишься и не принимаешь себя – тогда вокруг тебя тоже все разрушается. Вспомните, как Гитлеру не нравилась красная помада, потому что она заставляла женщин поднимать свое достоинство и ощущать себя настоящей женщиной, которая может выдернуть глаза.



Цыбульская убеждена, красота снаружи – красота внутри / Фото 24 канала, Анастасия Зазуляк

Это вообще не об этом – женщина никогда не была приложением к мужчине, и, поверьте, что те ребята, которые защищают нас на передовой, ни к одной из наших женщин так не относятся. Так могут относиться россияне, которые позволяли себе изнасилования, эти изверги могут так относиться. Наши мужчины уважают женщин. Глаза хотят видеть красоту, поэтому это не для мужчины – это для себя в первую очередь, и для того чтобы они знали, куда хотят возвращаться и кто их ждет. Поэтому не грызите Леську, потому что я вас укушу (Смеется) .

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Об украинском шоубизнесе: "Наконец-то мы в одной лодке"

Вы рассказывали, что во время войны очень тесно начали общаться с Витаем Козловским – он был вашим психологом и близким другом. Но вот о Михаиле Хоме вы скупее отзывались. Почему так? Война что-то изменила в ваших родственных и дружеских отношениях?

Я действительно общаюсь с Виталием Козловским. А с Михаилом мы не проводили время 24 на 7, у нас не было залипания, мы говорили друг с другом, когда нам того хотелось. С Дзидзьо у нас все по-честному и по-человечески. Общение и дружба – это ведь не то, что ты видишься каждый день в кафе. Здесь можно поговорить раз в месяц, но этого разговора тебе хватит на долгий период. Мы говорили вот несколько раз недавно, он спрашивает, что я, а я периодически спрашиваю, что у него. Вот и есть настоящее, человеческое.

Некоторые звезды говорят, что очень сблизились во время войны. Например, Ефросинина говорит, что даже имеет групповой чат с Поляковой, Астафьевой. Остальные звезды тоже объединяются и выступают за границей на концертах. Это действительно так – шоубиз сейчас объединился, или только так работает с отдельными группами звезд?

Шоубизнес разрушился. Знаете, что произошло – нивелировались все достижения. Если у нас раньше были разные эшалоны, то теперь все равны, нечем таскаться. Посмотрите теперь на реальное количество просмотров на ютубе, когда нет возможности положить больше кому-то денег, а кому меньше. Теперь все стало органично. Теперь всем стало ясно, что все в одной лодке, и мы все укалываем очень много. Нам всем следует друг друга поддерживать, друг за друга бороться и создавать это "украинское".

Я действительно очень этому радуюсь, и мне кажется, что в нашем государстве за этот год произошло 2 каминг-аута: один – Меловина, когда он целовался на сцене, а второй – каминг-аут шоубизнеса, когда все стали наконец украинцами. И я этому очень рада, наконец-то мы в одной лодке, и лодка эта называется "Украина". Будет очень хорошо, много музыки и стихов, и я надеюсь, что после войны будет еще больше взаимоуважения и взаимоподдержки.

Мы видим, вы сейчас ездите на разные благотворительные концерты и мероприятия, но за границей вы как будто не были. Вас не приглашали или вы пока не имеете такой возможности?

Я не хочу. Мне здесь легче, я здесь чувствую, что нужна людям. Я как кожей чувствую, какой градус на улице – настолько мне все близко. Я не скажу, что тем, кто за границей, – легче. Мне пишут девушки, выехавшие с детьми, что они постоянно в стрессе и им хочется домой. Поэтому мне среди моих людей полезнее, и я никуда не хочу. Вчера звонили, звали – нет, я решила, что буду здесь.

"Точку в моих попытках достучаться поставил Бодянский"

Сейчас многие хвалит русских звезд, типа Галкина, Пугачевой, даже Земфиру, Панина, что вот они молодцы и высказались против России и Путина. Что вы скажете?

А давайте поживем – увидим, для чего это говорится, и как это говорится, и что из этого следует. А потом можно будет комментировать. Пока ничего на дух не переношу с "той" стороны.

Раньше вы также делали несколько сообщений-призыв к россиянам, даже обращались к ним на русском языке. Был ли какой-нибудь переломный момент, когда вы поняли, что в этом нет никакого смысла?

Оно все как-то волной дошло до наших украинских артистов, что это как о стену горохом, что в этом нет никакого смысла и они не хотят ничего слышать, хотя знают, как это все происходит. Точку в моих попытках поставил Саша Бодянский, с которым мы выиграли "Фабрику звезд". Мы не общались вообще, возможно раза 3 или 4 как-то списывались. И потом, когда началась война, он мне написал: "Оленька, как ты?", я говорю: "Саша, б**ть, у нас война, ты что, не видишь?". И он написал: "Это просто планета Венера от Меркурия, эта смена поясов, сейчас…".

И я просто не выдержала: начала отправлять фото происходящего, статьи, которые выходили о детях, которых спасают врачи и которые умерли, и все остальное, а он сказал: "Это тебя кажется, это пройдет". Я его послала. А потом через несколько дней было 8 марта, он мне пишет: "С 8 марта, киска". И я тогда тогда просто…



Оля Цыбульская перестала "стучать" к россиянам / Фото 24 канала, Анастасия Зазуляк

Я тоже его послала за "русским кораблем" и просто заблокировала, чтобы у него не было даже возможности заходить на мою страницу. Я поняла, что даже те люди, которые тебя знают лично, знают, что ты не можешь врать, которые приезжали в Украину, точно понимали по-взрослому, что здесь происходят, пишут такое – тогда нет смысла. Народ, привыкший быть рабами и верить в то, что говорит телевизор, и старый президент, которого уже давно пора замочить в формалине – с ними нет смысла говорить. Я хочу, чтобы им доходило очень долго и очень больно. Чтобы они жили очень долго и очень долго страдали.

Вы также рассказывали, что не верили в войну, пока она не пришла в ваш город, потому что надеялись и читали авторитетных для себя экспертов. Сейчас тоже немало разных прогнозов уже в обратную сторону – когда все должно завершиться. Вы тоже все это читаете и верите? Когда, по вашему мнению, победа будет нашей?

Я знаю, что это кончится. Я знаю, что это закончится нашей победой. Потому что Украина сейчас – это сердце земли, да это центр, теперь все внимание приковано к Украине. Жаль, что такой ценой, но действительно, у нас самый влиятельный президент на планете, у нас самый сильный народ, самая крепкая и самая смелая армия, ни одна из стран сейчас не может сравниться с тем, что есть у нас – с теми ребятами, которые защищают нас . А когда это кончится – это один Бог знает. Пока не перестанет вонять москалями на нашей земле.

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Автор проекта – заместитель главной редактора сайта Анастасия Зазуляк.

Об отношениях и мечтах: "Не откладывайте жизнь на потом"

Война повлияла на ваши личные отношения с мужем? Мы видели, что вы приезжали на свидание во Львов в гостиницу, где были 7 лет назад. Как вам был ретрит? Планируете повторять?

А это был не отпуск. Мы приезжали сюда, потому что я выступала на благотворительном мероприятии. Когда мы узнали, что едем во Львов, мы захотели именно в этот отель, потому что я пообещала, что мы приедем туда втроем. Мы тогда еще встречались, не были мужем и женой. Поэтому это была такая исполненная мечта, отложенная на потом, потому что теперь неизвестно, что будет завтра.

Не откладывайте жизнь на потом, ешьте из красивой посуды, вытаскивайте сервиз из сервантов, носите красивые платья, надевайте белье, которое на Пасху откладывали, и не откладывайте жизнь.

К слову Оля Цыбульская отреагировала на ракетные удары по Львову, где была на свидании с мужем.

А мужчина не заставлял уезжать за границу?

У него быть попытки (Смеется). Он говорил об этом, но я говорила: "Давай просто переедем в безопасное место, я хочу, чтобы мы были вместе". Нестор скучает по нему постоянно, спрашивает, где он, звонит ему и говорит: "Скорее возвращайся с работы". Ему тоже в этом стрессовом состоянии мы нужны двое. Он говорит, что если война и страшно, нужно просто лечь. Его в школе спрашивали, психолог: "Как вы? Как вы снимаете стресс?", а он говорит: "Я ложусь между папой и между мамой, и мне становится на душе очень хорошо". Но я понимаю, что мы ответственны за жизнь Нестора, и если не дай Бог мне придется спасать ребенка, то я это сделаю. Но почему я должна из своего дома уходить? Пусть эти смердюки выходят отсюда.

В частности об отношениях, глубокой любви вы спели в новой песне "Минає день". Она нашла отклик у многих людей, у меня тоже лично. Планируете выпустить какую-нибудь новую композицию в ближайшее время?

Трудно планировать сейчас. В карантин было сложно, а сейчас делать это еще труднее. Потому что оно должно ложиться на душу, вот как "Минає день" мне легла. Тогда я почувствовала, что с людьми она резонирует. Скажу больше, мы должны были снимать 23 февраля новый видеоклип, и недавно снова подняли этот вопрос. Но решили, что нет, не время этой песни, хотя она очень классная. Она была записана до войны, и мы собирались производить релиз. Песня об очень искренних чувствах и всем остальном… Собирались ее выпускать, а потом послушала, и поняла, что она не ложится мне к сердцу, а это значит, что и людям оно никуда сейчас не ляжет. Мы еще с Виталиком Козловским до войны записали общую песню и тоже собирались ее презентовать.

Долно что-то прийти, как я это почувствую – значит, будет музыка. Люди очень просят, многие пишут, говорят, что наконец-то могут слушать музыку, потому что был период, когда и я не могла вообще. А сейчас наоборот как-то хочется какой-нибудь эмоции, и если придет достойная песня, я вам ее обязательно покажу и подарю.



Оля Цыбульская о творчестве сейчас / Фото 24 канала, Анастасия Зазуляк

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О Kalush, скандале с жюри и где должно пройти Евровидение-2023

В частности, о песнях – в последнее время самым популярным хитом стала "Stefania". Мы видели, что вы активно поддерживали Kalush Orchestra еще на Нацотборе, и когда они победили на Евровидении в Италии. Что вы ощутили, когда мы победили? Были уверены в победе Украины?

Ну да, я очень хотела этой победы. На отборе я не то чтобы не поддерживала конкретно Алину Паш, или поддерживала конкретно Олега (лидера группы). Мне просто очень нравилась песня "Stefania", и она для меня соответствовала времени, месту и всему остальному. Плюс, аранжировку к этой песне делал мой друг Антон Чилибиз, с которым мы делали "Цьомаю" и "Сукня біла", у нас с ним давняя дружба. И мне, конечно, хотелось, чтобы эта песня была услышана в Европе.

Что касается выступления, если переступить через все ср*чи, которые произошли на Нацотборах, то я очень радовалась за их победу. Хотя в начале отбора хотелось немного провалиться под землю за поведение со всех сторон, но мы – украинцы, это у нас нормальная практика – у нас что не отбор, то "добрый вечер". Когда-то, когда выступала Украина, то хотелось большей частью подтанцовывать, прыгать, а сейчас не было такого. Ты так сжался, текут слезы, стоишь перед экраном, и думаешь: "Боже, давайте, пожалуйста, давайте, пусть это будет самое крутое".

А что скажете за заявление группы до увольнения "Азовстали" на Евровидении? Какими были ваши эмоции?

А у него не было другого варианта. Я не была в шоке, я понимала, что это нужно сделать. На его месте я бы поступила точно так же, даже если бы нам говорили о дисквалификации или каких-то штрафах – в такой ситуации поступить иначе просто нереально. Плюс, появилась новость, что организаторы знали об этом заявлении, и ребята действительно героически это сделали, "сделали" всю Европу. Но видите ли, Европа очень сознательна, и они знают, что надо об этом кричать. Не просто говорить о Мариуполе, а кричать с самой большой музыкальной сцены.

Какие эмоции – я была очень ему благодарна за это, конечно.

Однако вслед за победой "вылез" сразу скандал с баллами от жюри. Как вы можете прокомментировать?

Не умеешь, не лезь. Просто не умеешь – не лезь, мне кажется. Я говорила коротко – если юным ребятам из группы хватило клепки понять, что не конкретно их группа стоит на сцене, а вся Украина, и нужно делать то, что от них зависит, то люди из жюри не смогли проанализировать, что это не просто тот момент, когда нужно выражать свои музыкальные предпочтения, а нужно учитывать все, что происходит вокруг. Потому что, вы же в Украине, и вокруг вас тоже война, на ваших улицах, в ваших городах, и всем нам болит это все.

Но уместно ли сейчас распространять "зраду" между своими?

Давайте не перепрыгивать. Я тоже могу прийти к стоматологу, который мне поставил плохую пломбу, и сказать, что это "зрада". Это конкретно касается профессии и твоих профессиональных навыков, как и где ты что делаешь. Здесь нет места "зраде". Это не для того, чтобы ткнуть, это просто болит профессиональной сфере, как, например, учителям болит за то, что происходит в педагогике. Также нам, артистам, болит за то, что происходит в нашем медийном бизнесе. Потому что это наша жизнь, иначе мы не умеем.

Где в следующем году должно пройти Евровидение? Каковы ваши реальные прогнозы и возможно мечты?

В Украине точно. А где... Ну, мечтаю, конечно, чтобы это произошло в Мариуполе, в восстановленном, отстроенном городе. Как это будет происходить фактически, хватит ли сил и уместно ли это делать там – не знаю. Потому что я уже говорила об атмосфере в Ирпене – после того как ты понимаешь, сколько людей там погибло, я думаю, это будет сложно эмоционально.



Цыбульская мечтает о Евровидении в Мариуполе / Фото 24 канала, Анастасия Зазуляк

Но это будет победное Евровидение, которое будет праздновать нашу полную независимость и свободу. Не знаю, но где бы это ни происходило – это будет уместно.

Многие говорят, что в Польше, возможно, будет. Кто-то говорит, в Перемышле, на границе стран.

Да, в Польше говорят, что проведут в условиях, если до конца не закончатся военные действия. Я надеюсь, что все закончится, но я не против, чтобы мы с поляками вместе накрыли большой стол и праздновали Евровидение.

Может нам все-таки выйдет его провести в Мариуполе, или в крымской Ялте. Мы благодарим вас за разговор и будем надеяться, что в следующий раз увидимся уже после победы в Киеве.

Да, дай Бог, приезжайте, наварю борща (Смеется).