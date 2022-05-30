37-летний Владимир Остапчук не раз признавался, что если бы не Евровидение-2017, то эмигрировал бы в Канаду и с нуля строил свою карьеру там. Поэтому за эту роль он планирует побороться и в следующем году, если конкурс будут проводить в Украине.
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Остапчук хочет стать ведущим Евровидения-2023
Это классный опыт. По сути это опыт, который кардинально изменил мою карьеру. Потому скажу так – я бы не отказался. Но это решаем не мы, есть кастинги, есть серьезная система отбора.
– подчеркнул шоумен.
Остапчук со Скичком и Мирошниченко на Евровидении-2017 / Скриншот с видео
Он отметил, что дело даже не в медийности и узнаваемости в Украине, а в профессионализме, ведь утверждением ведущих занимается не Общественный вещатель, а представители Европейского языкового союза, которые из года в год курируют Евровидением.
Кто может вести Евровидение-2023, кроме Остапчука
В то же время, Остапчук якобы будет только рад, если организаторы Евровидения найдут того, кто проведет песенный конкурс еще лучше, "и это также изменит его карьеру". Сам он видит в роли ведущих Машу Ефросинину , Сергея Притулу , Тимура Мирошниченко , а может даже Александра Скичка , который ушел в политику.
Шоумен отмечает, что ведущий Евровидения-2023 должен:
- в совершенстве владеть английским и французским языками, поскольку на конкурсе два официальных языка;
- иметь огромный опыт работы в прямых эфирах;
- быть стрессоустойчивым и артистическим.
Все кандидаты, которых назвал Владимир Остапчук, по его мнению, подпадают под эти критерии, тогда как в отношении младших коллег он сомневается.
"Из младших пока никто не приходит в голову. Но надо экспериментировать. Я за эксперименты! Возможно, это будет какой-то блоггер. Возможно, это будет не два человека, а две пары ведущих", – высказался Владимир Остапчук.