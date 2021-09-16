Я очень скучаю, – Настя Каменских расплакалась, вспомнив о покойном отце

Более пол года назад Настя Каменских потеряла отца – Алексея Жмура. Певица до сих пор тяжело переживает смерть родного человека. Она вспомнила, как провела последние дни с папой, но не смогла сдержать слез.

Смерть отца Насти Каменских была большой неожиданностью для публики, но не для самой артистки. Она объясняла, что папа умер от старости, ему было 82 года. Судя по всему, последние годы Алексей Жмур болел.

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По словам певицы, она чувствовала, что папа уйдет на небо, поэтому проводила с ним как можно больше времени.

Помню, как сказала ему, что очень его люблю и чтобы он берег себя и маму. Я просто проводила с ним много времени, потому что понимала, что время скоро его отнимет. И все. Я просто очень скучаю,

– заявила Настя Каменских и расплакалась.

Дело в том, что певица была очень близка со своими родителями – как с мамой, которую зовет Лидой, так и с Алексеем Жмуром. "Он был мне другом, не только папой", – делится звезда.



Настя Каменских с покойным отцом / Фото из инстаграма певицы

У Насти Каменских лишь приятные воспоминания об отце. Она благодарна ему за то, что научил оберегать семью, подшучивать над друзьями, привозить подарки из-за границы, а самое главное – любить.

"Он мне всегда говорил: "Пойми, мне все равно, кто это будет. Самое главное – это солнечный удар, который ты должна поймать, как я это сделал с твоей мамой", – советовал Алексей Жмур звездной дочке.

Как Настя Каменских переживала смерть отца