Отец Насти Каменских умер около месяца назад. Украинский рэпер Потап рассказал, что поддерживал жену в тяжелое время. Он с Настей и ее мамой пели любимые песни Алексея Жмура.

Отец популярной украинской певицы Насти Каменских Алексей Жмур умер 25 января. Потап все время поддерживал жену в сложный период ее жизни.

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Как Потап поддерживал Настю Каменских

Известный рэпер признался, что отец звезды был шутником, что очень ему нравилось. Мать певицы Настя Каменских и Потап вместе собирались и вспоминали покойного Алексея тем, что пели его любимые песни.

"Ну что мы можем сделать? Только вспоминать отца таким веселым, каким он был. Он был очень большой шутник, и это мне очень нравилось. Он очень любил петь и мы с Настей, мамой наливали по бокалу вина и пели любимые песни отца", – поделился Потап.

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