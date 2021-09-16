Смерть батька Насті Каменських була великою несподіванкою для публіки, однак не для самої артистки. Вона пояснювала, що тато помер від старості, йому було 82 роки. Судячи з усього, останні роки Олексій Жмур нездужав.

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За словами співачки, вона відчувала, що тато піде на небо, тому проводила з ним якомога більше часу.

Пам'ятаю, як сказала йому, що дуже його люблю і щоб він беріг себе і маму. Я просто проводила з ним багато часу, тому що розуміла, що час скоро його забере. І все. Я просто дуже сумую,

– заявила Настя Каменських і розплакалась.

Річ у тому, що співачка була надзвичайно близька зі своїми батьками – як з мамою, яку кличе Лідою, так і з Олексієм Жмурем. "Він був мені другом, не тільки татом", – ділиться зірка.

Настя Каменських з покійним батьком / Фото з інстаграму співачки

У Насті Каменських лише приємні спогади про батька. Вона вдячна йому за те, що навчив оберігати сім'ю, жартувати над друзями, привозити подарунки з-за кордону, а найголовніше – кохати.

"Він мені завжди казав: "Зрозумій, мені все одно, хто це буде. Найголовніше – це сонячний удар, який ти повинна спіймати, як я це зробив з твоєю мамою", – радив Олексій Жмур зірковій доньці.

Як Настя Каменських переживала смерть батька