У Насти Каменских была чрезвычайно сильная связь с отцом. Папа жил вместе с Настей и Потапом в их загородном доме, много шутил и постоянно говорил, что любит ее.

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Причина смерти папы Насти Каменских

Артистка поделилась, что в ту ночь, когда отец умер, он вместе с мамой ночевали в собственной квартире в Киеве. Именно от мамы Лидии NK узнала, что папы больше нет.

Я проснулась утром, взяла в руки телефон и увидела, что мама мне звонила в полночь. Она никогда бы просто так не звонила в такое время, потому что знает, что я ложусь спать в 21:30. Тогда поняла, что папы уже нет,

– поделилась Настя.

Исполнительница добавила, что отец умер не от коронавируса, а от старости.

Прощание NK с папой

Певица призналась, что отца кремировали. Он сам так хотел. В зал прощания Каменских так и не смогла зайти.

"Признаюсь честно, я так и не смогла зайти в то место, где прощаются, в то ужасное место. Просто запомнила его таким веселым, каким он был всегда. Не хочу запоминать близкого человека мертвым. Считаю, что нужно помнить живыми", – поделилась NK.

Интервью Насти Каменских: смотрите видео онлайн