Итоги недели: успех "Игры в кальмара", возвращение Адель, победительница Мисс Украина Вселенная

На прошлой неделе весь мир говорил о знаменитом южнокорейском сериале "Игра в кальмара", который уже официально стал самым популярным на сервисе Netflix за всю историю. Также фанаты Адель все себя от счастья, ведь Адель выпустила первую за 6 лет песню и скоро представит четвертый альбом. Что еще интересного произошло – читайте дальше.

"Игра в кальмара": ставки высокие, а смерть – быстрая

Хотя премьера южнокорейского сериала "Игра в кальмара" (Squid Game) состоялась еще 17 сентября 2021 года, но бешеную популярность в мире он получил последние два недели. В сети – сотни тысяч "мемов", тикток-видео, костюмов и многих других трендов, которые стали невероятно популярными. Известно, что эту ленту режиссер Хван Дон Хек хотел снять в течение 12 лет, но ему всегда не хватало финансирования.

Интересно "Игра в кальмара" спасла экономику Южной Кореи во время пандемии – Bloomberg

Но Netflix обратил на ленту внимание и с июня по октябрь 2020 года был снят сериал. В 9 сериях рассказывается о группе людей, которая из-за долгов и кризиса в жизни добровольно идет на соревнования, в которых может получить крупный денежный приз. Но они не знали, что за основу для игр будут взяты детские игры, в которые играли все корейские дети. Цена за проигрыш в таких играх – слишком высока.

Мировая премьера сериала на платформе Netflix состоялась 17 сентября и с тех пор он стал самым успешным южнокорейским сериалом на этой платформе, а меньше, чем через месяц – одним из самых популярных за всю историю Netflix. Пока нет разговоров о втором сезоне ленты, но режиссер уже поделился, что если и будет его создавать, то расскажет там историю "ведущего" смертельных игр – Фронтмена, а также о корейской полиции. Хван Дон Хек в частности поделился, что "Игра в кальмара" вполне могла стать полнометражным фильмом, поскольку у него не было прежде финансирования.

"Игра в кальмара" 2021: смотреть трейлер сериала онлайн

Возвращение Адель

Британская певица Адель целых 6 лет находилась в творческом перерыве. За это время она успела кардинально похудеть – на 45 килограммов, и развестись с мужем Саймоном Конеки, от которого родила сына Анджело. Для женщины, похоже, этот период оказался непростым, поэтому все свои переживания, боль и опыт она решила воплотить в новом музыкальном альбоме под названием "30".

Это будет ее четвертая студийная пластинка – предыдущие она также посвящала своему возрасту и времени, когда над ними работала: альбомы "19" (2008), "21" (2011) и "25" (2015 года). 15 октября Адель выпустила свою первую песню с альбома под названием Easy On Me, а также 5-минутный видеоклип. Меньше чем за сутки его посмотрели 27 миллионов раз.

Адель – Easy On Me: смотреть видео онлайн

Премьера альбома "30" должна состояться 19 ноября, и фанаты с нетерпением ожидают его появления. А пока они могут насладиться фотосессиями, которыми, кроме песни, недавно смогла порадовать Адель. Она стала первой звездой за всю историю глянца Vogue, которая появилась одновременно на двух обложках в один месяц – в британском и американском журналах.

Адель на обложках Vogue UK и Vogue US / Фото Vogue

Победительница "Мисс Украина Вселенная"

Долгожданный конкурс красоты, который оффлайн проводили еще до пандемии коронавируса, наконец состоялся. 15 октября пятнадцать самых красивых девушек Украины в возрасте от 18 до 28 боролись за главную корону конкурса – "Мисс Украина Вселенная".

Стоит знать "Мисс Украина Вселенная" 2021: все финалистки, которые будут бороться за драгоценную корону

Победительницей и обладательницей престижного титула стала Анна Неплях! Именно она будет представлять Украину на международном конкурсе красоты Miss Universe-2021, который состоится в Израиле в декабре 2021 года. Украинцы знают девочку благодаря участию в шоу "Холостяк" 10 сезон, где Анна боролась за сердце главного героя шоу – пилота Макса Михайлюка. Впрочем, она покинула проект, не дойдя до финала.

Обладательница титула "Мисс Украина Вселенная" училась в Киевском университете строительства и архитектуры, а с хобби – работала моделью и занималась живописью. Девушка мечтает открыть женский центр, где женщины могли бы быть одной семьей и получать психологическую помощь и обмениваться знаниями.

Интересно Анна Неплях победила на "Мисс Украина Вселенная" 2021: биография красавицы

Смерть Михаила Барбары

Немалой потерей для украинской музыкальной культуры стал Михаил Барбара, которого между своими и на сцене называли Миськом. Мужчина был основателем и солистом группы "Мертвий півень", особенно популярной в Западной Украине. Среди его самых известных песен можно отметить такие хиты, как "Ми помрем не в Парижі", "Коли ти смієшся", "Б'ютифул Карпати", "Холодно", "Франсуа" и другие.

О смерти исполнителя сообщила его жена Светлана Олешко, но причин смерти не назвала. В СМИ друзья исполнителя говорили, что у мужчины случился инфаркт. Мисько умер 11 октября на 50-м году жизни в Харькове. В том же городе его похоронили – на прощание с мужчиной приехало немало друзей-журналистов, авторов, художников и других деятелей культуры. Верные сторонники и самые близкие сих пор не могут смириться с горькой потерей и продолжают публиковать в сети щемящие сообщения.



Мисько Барбара скоропостижно скончался / Фото с фейсбука исполнителя

Петиция Кондратюка

Не менее важным событием для украинского шоу-бизнеса и культурной сферы стала петиция Кондратюка, которую он инициировал несколько недель назад. Украинский продюсер требует запретить выступления российских артистов в Украине, которые в этом году особенно часто стали приезжать в Украину.

Всего за 20 дней она набрала необходимое количество голосов – 25 200 из необходимых 25 000. Теперь президент Зеленский обязан рассмотреть ходатайство. Касательно петиции, то ранее Игорь Кондратюк отмечал, что российские артисты тоже "несут ответственность за агрессивные действия" своей страны, поэтому "не несут никакой культуры". По его мнению, ни музыка, ни другие виды искусства не могут быть вне политики в разгар войны.