Участницы "Мисс Украина Вселенная" 2021 – талантливые, умные и целеустремленные девушки, которые ежегодно пытаются получить звание самой красивой украинки. 30-е юбилейное шоу "Мисс Украина Вселенная" 2021 обещает быть ярким и грандиозным, поэтому предлагаем вам посмотреть, чем живут и как выглядят 15 лучших финалисток конкурса.

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Диана Дудка

Первой объявленной финалисткой стала 24-летняя Диана Дудка из Харькова. Девушка уже несколько лет профессионально занимается моделингом и обожает путешествовать. Диана завершила обучение в Харьковском национальном университете имени Каразина на факультете международных экономических отношений. К слову, конкурсантка увлекается фигурой принцессы Дианы и пытается делать добро, как и Леди Ди.



Финалистка "Мисс Украина Вселенная" 2021 Диана Дудка / Фото из инстаграма девушки

Карина Мухутдинова

Харизматичная Карина Мухутдинова стала следующей финалисткой знаменитого украинского конкурса красоты. Карина обладает сильным характером и лидерскими качествами, которые гармонично сочетаются с ее женственностью. Девушка получает образование на магистратуре во французской бизнес-школе и со временем мечтает начать свое дело. Несмотря на обучение, красавица успешно строит карьеру модели и считает, что эта работа и есть ее вдохновение.



Карина Мухутдинова – финалистка "Мисс Украина Вселенная" 2021 / Фото из инстаграма Карины

Наталья Спитковская

Будущая актриса Наталья Спитковская тоже будет покорять сцену финала шоу "Мисс Украина Вселенная" 2021 Девушка занимается благотворительностью, а именно помогает приютам для животных.

Наталья очень жизнерадостная и обожает изучать новое, поэтому учится в известной украинской школе актерского искусства. Для Спитковской участие в этом конкурсе красоты не первое, ведь предварительно красавица завоевала победу в Miss Blonde Ukraine 2016.



Финалистка "Мисс Украина Вселенная" Наталья Спитковская / Фото из инстаграма Натальи

Анна Неплях

Конкурсантка Анна Неплях профессионально ведет блог в инстаграме и рисует яркие полотна. Девушка получила высшее образование в Киевском университете строительства и архитектуры и некоторое время работала моделью. Анна участвовала во многих конкурсах красоты, среди которых и "Мисс Интерконтиненталь". Модель также искала свое счастье на романтическом шоу "Холостяк-10", но не сошлась характерами с пилотом Максимом Михайлюком.



Финалистка "Мисс Украина Вселенная" 2021 / Фотография из инстаграма Анны

Юлия Семенихина

Юлия Семенихина в прошлом спортсменка. По словам девушки, именно спорт помог ей развить собственную целеустремленность. В 20 лет Юля работает в инвестиционном направлении, где привлекает иностранных партнеров для сотрудничества. Также девушка пробует себя в роли телеведущей на музыкально-развлекательном канале.

У финалистки есть цель создать фонд, который бы помогал онкобольным людям и она уверенно к ней идет. Красавица гордится выдающимися украинскими женщинами, которые навсегда внесли свое имя в сокровищницу нашей истории – это Леся Украинка, Ольга Кобылянская, Мария Примаченко и другие.



Юлия Семенихина на "Мисс Украина Вселенная" 2021 / Фото из инстаграма Юли

Карина Опара

Шестикратная чемпионка Украины по легкой атлетике Карина Опара попытается показать, что за победу она умеет бороться не только в спорте, но и на конкурсе красоты. Участница ведет активный образ жизни и не представляет себя без тренировок.

Сейчас Карина учится в Национальном университете физического воспитания и спорта Украины на тренера по легкой атлетике. Обладая очаровательной внешностью, девушка снимается для многих брендов в качестве модели.



Участницы "Мисс Украина Вселенная" 2021 / Фото из инстаграма финалистки

Юлия Фесюк

Жительница Черкасс Юлия Фесюк более 7 лет работает моделью. Кроме этого, финалистка очень любит моду и имеет чувство вкуса, поэтому приобщается к созданию коллекций одежды. Юля уже несколько лет подряд помогает приюту для животных "Друг" в родных Черкассах. Модель небезразлична к пожилым и больным людям, поэтому помогает и им.



"Мисс Украина Вселенная" 2021: финалистки конкурса / Фото из инстаграма Юли Фесюк

София Дорчинец

20-летняя София обожает ритмичные танцы и отдается им по полной. Ими девушка занимается уже 15 лет и даже учится на хореографа. Конкурсантка не зацикливается на одном профиле, поэтому учится еще на двух специальностях и хочет стать переводчицей словацкого языка и журналисткой.



София Дорчинец / Фото из инстаграма финалистки

Виктория Апанасенко

Финалистка Виктория Апанасенко родом из Чернигова. Красавица работает в модельном бизнесе, а также занимается актерским мастерством. Виктория талантливая поэтесса, поэтому часто представляет собственные произведения на конкурсах чтецов поэзии и прозы.

Девушка утверждает, что в ее характере сочетаются противоположные качества – отзывчивость и стальная внутренняя сила. Конкурсантка развивает себя в сфере журналистики и имеет опыт работы телеведущей.



Конкурсантки "Мисс Украина Вселенная" 2021 / Фото из инстаграма Виктории

Дарья Болтянская

Дарья Болтянская может похвастаться красивым и сильным голосом. Девушка училась в вокальном классе музыкальной школы. Недавно Дарья сделала весомый шаг к заветной певческой карьере и записала первую сольную композицию.



Финалистки "Мисс Украина Вселенная" 2021 / Фотография из инстаграма Дарьи

Финалистка – экологически сознательная и делает все, чтобы сохранить природу родного края и улучшить состояние окружающей его среды. Дарья не просто эковолонтер, а руководитель подразделения по охране биоразнообразия и защиты окружающей среды в СОО "Народный Совет Днепровщины".

Среди интересов Болтянской главное место занимает фотография. Девушка любит фотографироваться и охотно устроит съемку другим, ведь она профессиональная фотограф.

Снежана Григорчук

22-летняя Снежана Григорчук обожает делать стильные фото и делиться ими со своими подписчиками в инстаграме. Финалистка уже несколько лет успешно строит карьеру модели, хотя и имеет специальность физиотерапевта.



Все финалистки "Мисс Украина Вселенная" 2021 / Фото из инстаграма Снежаны Григорчук

Анастасия Панова

Анастасию Панову вдохновляет легендарная голливудская актриса и княгиня Монако Грейс Келли, которая является для конкурсантки воплощением красоты и женской мудрости. Сама Анастасия по профессии фельдшер, а также получала дополнительные знания в Американской академии коучинга. Девушка ведет активный образ жизни и любит экстрим. В этом году Настя пешком поднялась на гору Килиманджаро.



Кто финалистки "Мисс Украина Вселенная" 2021 / Фото из инстаграма конкурсантки Анастасии

Богдана Харитонова

Телеведущая Богдана Харитонова занимается конным спортом и любит классическую музыку. Финалистка конкурса имеет профессию переводчика английского языка и много путешествует по миру. Богдана считает себя очень отзывчивой, доброй натурой и всегда участвует в волонтерских инициативах. Девушка хочет помочь выздороветь людям с онкологией и считает это своей целью.



Богдана Харитонова – одна из финалисток "Мисс Украина Вселенная" / Фото из инстаграма

"Моя мечта – построить сеть домов для помощи в лечении детей и взрослых от рака, со всем необходимым современным оборудованием. Заявив о себе на конкурсе "Мисс Украина Вселенная", я смогу найти единомышленников, которые обратят на эту проблему внимание",

– поделилась Богдана Харитонова.

Нелли Попович

Финалистка Нелли Попович – целеустремленная и сильная личность. Красавица всегда достигает своего и пытается развиваться во всех направлениях. Нелли успешно работает адвокатом и занимается предпринимательской деятельностью. Интересы девушки – активные виды спорта и чтение книг на тему психологии.



Финалистка Нелли Попович / Фотография из инстаграма девушки

Маргарита Довбун

Звание "Мисс Украина Вселенная" – одно из главных желаний Маргариты Довбун. Участница шоу уже девять лет работает моделью и участвует в зарубежных показах и съемках. В жизни девушки важное место занимает активный образ жизни, ведь она мастер спорта Украины по художественной гимнастике.



Маргарита Довбун – финалистка "Мисс Украина Вселенная" 2021 / Фото из инстаграма