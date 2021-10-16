"Гра в кальмара": ставки високі, а смерть – швидка

Хоч прем'єра південнокорейського серіалу "Гра в кальмара" (Squid Game) відбулась ще 17 вересня 2021 року, але шалену популярність у світі він отримав останніми двома тижнями. У мережі – сотні тисяч "мемів", тікток-відео, костюмів та багатьох інших трендів, які стали неймовірно популярними. Відомо, що цю стрічку режисер Гван Дон Хьок хотів зняти впродовж 12 років, але йому завжди не вистачало фінансування.

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Але Netflix звернув на стрічку увагу і з червня по жовтень 2020 року було знято серіал. У 9 серіях розповідається про групу людей, яка через борги та кризу в житті добровільно йде на змагання, у яких може отримати великий грошовий приз. Але вони не знали, що за основу для ігор буде взято дитячі забавлянки, які грали усі корейські дітлахи. Ціна за програш у таких іграх – надто висока.

Світова прем'єра серіалу на платформі Netflix відбулась 17 вересня і з того часу він став найуспішнішим південнокорейським серіалом на цій платформі, а менше, ніж за місяць — одним з найпопулярніших за всю історію Netflix. Наразі немає розмов про другий сезон стрічки, але режисер вже поділився, що якщо і буде його створювати, то розповість там історію "ведучого" смертельних ігор – Фронтмена, а також про корейську поліцію. Гван Дон Хьок зокрема поділився, що "Гра в кальмара" цілком могла стати повнометражним фільмом, оскільки у нього не було колись фінансування.

"Гра в кальмара" 2021: дивитись трейлер серіалу онлайн

Повернення Адель

Британська співачка Адель цілих 6 років перебувала у творчій перерві. За цей час вона встигла кардинально схуднути – на 45 кілограмів, та розлучитись із чоловіком Саймоном Конекі, від якого народила сина Анджело. Для жінки, схоже, цей період видався непростим, тому всі свої переживання, біль та досвід вона вирішила втілити у новому музичному альбомі під назвою "30".

Це буде її четверта студійна платівка – попередні вона також присвячувала своєму віку та часу, коли над ними працювала: альбоми "19" (2008 року), "21" (2011 року) і "25" (2015 року). 15 жовтня Адель випустила свою першу пісню з альбому під назвою Easy On Me, а також 5-хвилинний відеокліп. Менше ніж за добу його переглянули 27 мільйонів разів.

Адель – Easy On Me: дивитись відео онлайн

Прем'єра альбому "30" повинна відбутись 19 листопада, і фанати з нетерпінням очікують на його появу. А поки вони можуть насолодитись фотосесіями, якими, окрім пісні, нещодавно змогла потішити Адель. Вона стала першою зіркою за всю історію глянцю Vogue, яка з'явилась одночасно на двох обкладинках в один місяць – у британському та американському журналах.



Адель на обкладинках Vogue UK та Vogue US / Фото Vogue

Переможниця "Міс Україна Всесвіт"

Довгоочікуваний конкурс краси, який офлайн проводили ще до пандемії коронавірусу, нарешті відбувся. 15 жовтня п'ятнадцять найкрасивіших дівчат України, віком від 18 до 28, боролись за головну корону конкурсу – "Міс Україна Всесвіт".

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Переможницею та володаркою престижного титулу стала Анна Неплях! Саме вона буде представляти Україну на міжнародному конкурсі краси Miss Universe-2021, який відбудеться в Ізраїлі в грудні 2021 року. Українці знають дівчинку завдяки участі в шоу "Холостяк" 10 сезон, де Анна боролась за серце головного героя шоу – пілота Макса Михайлюка. Втім, вона покинула проєкт, не дійшовши до фіналу.

Володарка титулу "Міс Україна Всесвіт" навчалась у Київському університеті будівництва та архітектури, а з хобі – працювала моделлю та займалась живописом. Дівчина мріє відкрити жіночий центр, де жінки могли б бути однією сім’єю та отримувати психологічну допомогу й обмінюватись знаннями.

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Смерть Михайла Барбари

Чималою втратою для української музичної культури став Михайло Барбара, якого між своїми та на сцені називали Міськом. Чоловік був засновником та солістом гурту "Мертвий півень", особливо популярної на західній Україні. Серед його найвідоміших пісень можна відзначити такі хіти, як "Ми помрем не в Парижі", "Коли ти смієшся", "Б'ютифул Карпати", "Холодно", "Франсуа" та інші.

Про смерть виконавця повідомила його дружина Світлана Олешко, але причин смерті не назвала. У ЗМІ друзі виконавця говорили, що в чоловіка стався інфаркт. Місько помер 11 жовтня на 50-му році життя у Харкові. У тому ж місті його поховали – на прощання з чоловіком приїхало чимало друзів-журналістів, авторів, художників та інших діячів культури. Вірні прихильники та найближчі досі не можуть змиритись з гіркою втратою і продовжують публікувати в мережі щемливі дописи.



Місько Барбара раптово помер / Фото з фейсбуку виконавця

Петиція Кондратюка

Не менш важливою подією для українського шоу-бізнесу та культурної сфери стала петиція Кондратюка, яку він ініціював кілька тижнів тому. Український продюсер вимагає заборонити виступи російських артистів в Україні, які цього року особливо часто почали приїжджати в Україну.

Усього за 20 днів вона набрала необхідну кількість голосів – 25 200 з необхідних 25 тисяч. Тепер президент Зеленський зобов'язаний розглянути клопотання. Щодо петиції, то раніше Ігор Кондратюк зазначав, що російські артисти теж "несуть відповідальність за агресивні дії" своєї країни, тому "не несуть ніякої культури". На його думку, ані музика, ані інші види мистецтва не можуть бути поза політикою в розпал війни.