По правилам конкурса, Анна Неплях не только получит почетную возможность носить звание "Мисс Украина Вселенная", но и представит нашу страну на международном конкурсе красоты Miss Universe-2021, который состоится в Израиле в декабре 2021 года.

Важно Анна Неплях победила на "Мисс Украина Вселенная" 2021: биография красавицы

Я с детства смотрела конкурсы красоты по телевизору и мечтала, что когда-то буду одной из тех девушек, которые с такой честью представляют нашу страну. Хочу стать "Мисс Украина Вселенная", чтобы своим примером показать всем девушкам, что все возможно и все в нашей голове. Хочу, чтобы женщины научились любить себя и не возражали свою силу в женственности,

– так комментировала свою мечту получить титул Анна Неплях.



Анна Неплях – новая "Мисс Украина Вселенная 2021" / Фото с инстаграма конкурса

Роскошный финал "Мисс Украина Вселенная" 2021 состоялся в торжественном зале Атриум Fairmont Grand Hotel Kyiv. На церемонию были приглашены многие звездные гости, среди которых Oleynik & Стобой, Дэвид Аксельрод, Арсен Мирзоян, Тоня Матвиенко, Евгений Хмара и другие.

Ведущими вечера стали Андрей Шабанов и Юлия Буряк. По традиции, драгоценную корону победительнице Анне Неплях передала предыдущая обладательница титула "Мисс Украина Вселенная" – Елизавета Ястремская.

Читайте также "Мисс Украина Вселенная" 2021: все финалистки, которые боролись за драгоценную корону конкурса

Что известно об Анне Неплях