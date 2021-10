Премьера песни состоялась в полночь 15 октября на всех музыкальных платформах. В частности, на ютубе меньше чем за полсуток видео просмотрели 14,5 миллиона раз и оставили тысячи отзывов. Кроме этого, она установила мировой рекорд – видео клипа смотрели одновременно 300 тысяч человек. А за 3 минуты композиция возглавила американский iTunes.

К слову Адель возвращается: когда выйдет новая песня певицы

Новый клип Адель

В новом видео британская звезда появилась невероятно похудевшей, ведь за эти годы ей удалось уменьшить вес на 45 килограммов. В клипе Адель показывает изменения, которые словно отражают ее жизнь: сначала в черно-белом видео она едет в автомобиле с прицепом, вспоминая прошлое, и везет упакованные вещи. А уже на цветных кадрах она предстает новой и счастливой.

Адель – Easy On Me: смотреть видео онлайн

Добавим, что ее новый альбом, премьера которого состоится 19 ноября, посвящен 30-летию артистки. Даже название пластинки будет символическим – "30". Предыдущие три альбома Адель также имели названия "19" (2008 года), "21" (2011 года) і "25" (2015 года) – в соответствии с возрастом, в котором она над ними работала. Похоже, в четвертой пластинке певица расскажет о переломном периоде своей жизни – разводе с мужем Саймоном Конеки.

Текст песни Адель – Easy On Me

There ain't no gold in this river

That I've been washin' my hands in forever

I know there is hope in these waters

But I can't bring myself to swim

When I am drownin' in the silence

Baby, let me in

Go easy on me, baby

I was still a child

Didn't get the chance to

Feel the world around me

I had no time to choose what I chose to do

So go easy on me

There ain't no room for our things to change

When we are both so deeply stuck in our ways

You can't deny how hard I've tried

I changed who I was to put you both first

But now I give up

Go easy on me, baby

I was still a child

Didn't get the chance to

Feel the world around me

Had no time to choose what I chose to do

So go easy on me

I had good intentions

And the highest hopes

But I know right now

It probably doesn't even show

Go easy on me, baby

I was still a child

I didn't get the chance to

Feel the world around me

I had no time to choose what I chose to do

So go easy on me