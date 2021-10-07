33-летнюю обладательницу Грэмми снимал именитый британский фотограф Аласдер Маклеллан. Он является автором обложки ее третьего студийного альбома под названием "25", поэтому работать с ним для Адель было одно удовольствие.

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Для первой полосы British Vogue артистка позировала в кутюрном платье желтого цвета с корсетом и очень откровенным декольте, которое едва удерживало ее пышный бюст. Эффектный наряд для нее создала модельер Вивьен Вествуд.

На обложке глянца Адель изображена с фирменным широкими стрелками. Ее золотистые пряди уложили в объемные локоны, как у оперной дивы.

Адель на обложке глянца / Фото British Vogue

Для американского Vogue Адель надела нарядное изумрудное платье от Valentino. Это пышный наряд с объемными рукавами, глубоким декольте и очень длинным шлейфом. В нем артистка снималась в залитой солнечным светом локации, что придало кадрам особого магнетизма.

Адель на обложке глянца / Фото Vogue

Это не единственные аутфиты, которые примерила роскошная Адель. Автор хита Hello фотографировалась в нарядах от Gucci, Dior, Balenciaga и с драгоценными аксессуарами от Cartier.

В долгожданной фотосессии она сумела показать себя разной – экспрессивной в полупрозрачном платье и романтичной в пижаме и с бигуди.

Фотосессия Адель для British Vogue / Фото из глянца

Заметим, Адель неспроста украсила обложки Vogue. После шести лет молчания она готовит к выпуску четвертый студийный альбом. Премьера первой песни из новой пластинки состоится 15 октября. Похоже, фэшн-съемки призваны подогреть внимание публики к звезде.