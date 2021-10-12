На счету группы "Мертвий півень", котоую основали в 1989-м, – 13 альбомов и десятки хитов, которые знают наизусть тысячи слушателей. Самыми популярными песнями смело можно назвать такие, как "Ми помрем не в Парижі", "Коли ти смієшся", "Б'ютифул Карпати", "Холодно", "Франсуа" и многие другие. Хотя творчество коллектива официально было прекращено в 2011 году, поклонники продолжали слушать их композиции.

К слову Скоропостижно умер Львовский музыкант Мисько Барбара

Пользователи фейсбука делятся в сети строками из песен, чтобы почтить выдающегося рокера Украины. Отметим, что причину смерти Миська Барбары пока не сообщают.

Лучшие песни "Мертвого півня"

Мертвий півень – Ми помрем не в Парижі: смотреть видео онлайн

Мертвий півень – Ми так жили, немов співали джаз: смотреть видео онлайн

Мертвий півень – Холодно: смотреть видео онлайн

Мертвий півень – Гуцулка Ксеня: смотреть видео онлайн

Мертвий півень – Б'ютифул Карпати: смотреть видео онлайн

Мертвий півень – Франсуа: смотреть видео онлайн

Мертвий півень – Чуєш, мила: смотреть видео онлайн