Конкурс "Мисс Украина Вселенная" проводят в Украине ежегодно. И у конкурсантки, которая одержит победу в шоу будет возможность представить нашу страну на других конкурсах красоты, как Miss World, Miss Earth, Miss International.

Актуально "Мисс Украина Вселенная" 2021: имя красавицы, которая победила в престижном конкурсе

Национальный комитет конкурса "Мисс Украина Вселенная" проводит это шоу с целью достойного представления нашей страны на мировой арене, а также позволяет молодым украинкам показать свою красоту и талант на весь мир. За время проведения конкурса наши красавицы завоевали не один титул на роскошных сценах шоу.

"Мисс Украина Вселенная" 2021: биография победительницы Анны Неплях

Победа в конкурсе была давней мечтой новой "Мисс Украина Вселенная" 2021 – Анны Неплях.

Красавица родом из Днепра. Ей 27 лет и она считает себя искренной, целенаправленной и талантливой.

Я с детства смотрела конкурсы красоты по телевизору и мечтала, что когда-то буду одной из тех девушек, которые с такой честью представляют нашу страну,

– рассказывала победительница.

Анна Неплях закончила Киевский университет строительства и архитектуры и некоторое время работала моделью. Она пишет картины и является успешной художницей не только в Украине, но и за рубежом.

Девушка развивает свой блог в инстаграме, а также участвует во многих конкурсах красоты. В частности, она представляла Украину на "Мисс Интерконтиненталь". Модель также искала свое счастье на романтическом шоу "Холостяк" 10 сезона, но не сошлась характерами с героем Максимом Михайлюком.



Анна Неплях / Фото с инстаграма девушки