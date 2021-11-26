Величественный Киев неоднократно входил в топы городов с самыми красивыми видами в Европе. Здесь множество "неизбитых" локаций, которые привлекают как украинских, так и зарубежных клипмейкеров. Перед украинской столицей не устоял даже обладатель Грэмми Эд Ширан!

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В своем инстаграме с почти 36-миллионной аудиторией певец расхвалил Украину на весь мир. После трех ночных съемок он понял, что Киев – прекрасный город в замечательной стране.

Спасибо, что принял нас, Киев. Три ночные съемки в вашем прекрасном городе, Украина замечательная,

– написал Эд Ширан.

Он опубликовал первое фото со съемок будущего клипа, детали которого держит в секрете. Как выяснилось, съемки развернули возле корпуса механико-математического факультета КНУ, что возле Выставочного центра.

Эд Ширан на съемках клипа в Киеве / Фото из инстаграма певца

Напомним, четыре недели назад Эд Ширан выпустил четвертый студийный альбом "=" – Equals, в который вошло 14 треков.

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