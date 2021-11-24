В Голливуде Таня Муиньо имеет славу компетентного и хорошего режиссера, работы которой отличаются яркостью и оригинальностью. Кроме эпатажного Lil NAS X, Муиньо сотрудничала с рэпершей Cardi B, с певицей Кэти Перри и исполнителями The Weeknd и Post Malone.

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Таня Муиньо: биография украинского режиссера

Кроме украинских корней, Таня Муиньо имеет и кубинские. Известно, что мама режиссера родом из Одессы, а ее папа родился на Кубе. По словам девушки, она до 6 лет жила в Гаване и там узнала, что такое большая кубинская семья. Таня старается не фигурировать в прессе и не часто афиширует какие-то подробности личной жизни.



Таня Муиньо: биография режиссера / Фото из инстаграма Тани

Свой творческий путь Муиньо начала с сотрудничества с известным украинским артистом MONATIK. Воздушность, динамика, контраст цветов в клипах "Кружит" и "Выходной" – это заслуга неординарного видения режиссера.

В 2019 году одаренный клипмейкер сняла видео для популярной певицы Кэти Перри. Увидев насколько популярной стала эта работа, многие звезды начали приглашать Таню снимать видеоролики на их песни.



Таня Муиньо / Фото из инстаграма Тани

Так, в список творческих достижений Тани Муиньо добавились труды над клипами ROZALIA, Билли Айлиш и Lil Nas X. К слову, осенью 2020 года Муиньо стала режиссером клипа известного британского музыканта Yungblud. Интересно, что локацией съемки девушка выбрала Киев.

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С клипмейкером активно и охотно сотрудничают украинские исполнители. Она была автором клипов Мишель Андраде, NK, DOROFEEVA, Lida Lee и других знаменитостей украинского шоу-биза. Таня четыре года подряд получала премию YUNA в номинации "Лучший видеоклип" . Интересно, что все четыре клипа-победителя она поставила для MONATIK.

Сама девушка считает себя "мультитаскером", ведь может концентрировать свое внимание на различных художественных сферах. Кроме съемок клипов, она профессионально занимается фотографией и даже основала собственный бренд одежды.

Самые популярные клипы Тани Муиньо