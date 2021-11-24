В Голливуде Таня Муиньо имеет славу компетентного и хорошего режиссера, работы которой отличаются яркостью и оригинальностью. Кроме эпатажного Lil NAS X, Муиньо сотрудничала с рэпершей Cardi B, с певицей Кэти Перри и исполнителями The Weeknd и Post Malone.

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Таня Муиньо: биография украинского режиссера

Кроме украинских корней, Таня Муиньо имеет и кубинские. Известно, что мама режиссера родом из Одессы, а ее папа родился на Кубе. По словам девушки, она до 6 лет жила в Гаване и там узнала, что такое большая кубинская семья. Таня старается не фигурировать в прессе и не часто афиширует какие-то подробности личной жизни.

Таня Муїньо біографія
Таня Муиньо: биография режиссера / Фото из инстаграма Тани

Свой творческий путь Муиньо начала с сотрудничества с известным украинским артистом MONATIK. Воздушность, динамика, контраст цветов в клипах "Кружит" и "Выходной" – это заслуга неординарного видения режиссера.

В 2019 году одаренный клипмейкер сняла видео для популярной певицы Кэти Перри. Увидев насколько популярной стала эта работа, многие звезды начали приглашать Таню снимать видеоролики на их песни.

Таня Муіньо біографія
Таня Муиньо / Фото из инстаграма Тани

Так, в список творческих достижений Тани Муиньо добавились труды над клипами ROZALIA, Билли Айлиш и Lil Nas X. К слову, осенью 2020 года Муиньо стала режиссером клипа известного британского музыканта Yungblud. Интересно, что локацией съемки девушка выбрала Киев.

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С клипмейкером активно и охотно сотрудничают украинские исполнители. Она была автором клипов Мишель Андраде, NK, DOROFEEVA, Lida Lee и других знаменитостей украинского шоу-биза. Таня четыре года подряд получала премию YUNA в номинации "Лучший видеоклип" . Интересно, что все четыре клипа-победителя она поставила для MONATIK.

Сама девушка считает себя "мультитаскером", ведь может концентрировать свое внимание на различных художественных сферах. Кроме съемок клипов, она профессионально занимается фотографией и даже основала собственный бренд одежды.

Самые популярные клипы Тани Муиньо