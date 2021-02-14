14 февраля – самый романтичный день в году. Он наполнен любовью, обаянием. В День святого Валентина редакция Showbiz 24 подготовила для вас материал, где собрала лучшие истории любви украинских знаменитостей. Как строили отношения известные супруги – читайте дальше.

Личная жизнь публичных людей всегда интересует их поклонников. Особое внимание приковано ко влюбленным, которые вместе уже долгое время. Но есть и те пары, которые даже за недолгую историю своих отношений стали примером для других. 5 проницательных и романтических историй любви – читайте дальше.

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Маша Ефросинина и Тимур Хромаев

Маша и Тимур познакомились больше 18 лет назад в Ялте. Тогда телеведущая вместе с подружкой Викой прогуливалась по набережной. Обе девушки переживали сложный период – окончание отношений с любимыми. Ефросинину тогда жестоко обманул мужчина, которому она доверяла, он разбил ей сердце.

Маша много ела, в то время она была в пиковом для себя весе. 23-летняя Ефросинина с подружкой отправилась за сигаретами. Позже они начали обсуждать мужчин, говорили об идеальных. Вика рассказала о парне из школы, который был очень популярным среди девушек, однако сам никем не интересовался. И вот, именно этого парня девушки увидели перед собой.

Я увидела двухметрового викинга, широкого в плечах, который шел уверенной походкой. Он был первым, кто смотрел на меня не как на знаменитую девочку с "Подъема", а с большим интересом,

– вспоминала Маша.

Уже через 3 недели после первой встречи у Маши и Тимура состоялось первое свидание, которое и стало началом их истории. Однако и романтическая встреча состоялась не без приключений. После знакомства Тимур исчез. Ефросинина долго не могла понять, в чем дело. Впоследствии она позвонила ему. Тогда оказалось, что мужчина просто потерял телефон. Это был единственный раз в жизни, когда Маша первой позвонила парню.

В 2003 году влюбленные поженились. Они стремились стать родителями, однако при обследовании врачи сообщили Маше, что она бесплодна. На этом попытки забеременеть не закончились, женщина не опускала рук. Через несколько дней после того, как Маша услышала страшный диагноз, она забеременела дочерью Наной.

В 2013 году супруги переживали кризис в отношениях. В то время Нане было 8 лет. Маша и Тимур приняли решение пожить отдельно. Каждый жил своей жизнью, а потом поняли, что не могут друг без друга. Через год влюбленные снова стали жить вместе, а в 2014 году родился их сын Александр.

Сейчас пара является примером для многих семей, ведь несмотря на все трудности Маше и Тимуру удается сохранять любовь и семейное тепло в течении многих лет.

Лилия Ребрик и Андрей Дикий

В 2011 году телеведущая Лилия Ребрик была участницей проекта "Танцы со звездами" Тогда ее партнером стал хореограф Андрей Дикий. Именно на шоу между ними возникла симпатия, которая со временем переросла в любовь. Лилия признавалась, что еще на кастинге сказала руководству, что танцевать будет только с Андреем. С ним сразу было легко и спокойно.

Еще во время проекта были слухи, что между Лилией и Андреем есть романтические отношения, однако они настолько увлеклись танцевальным процессом, что не могли себе в этом признаться. После финала пара просидела всю ночь в ресторане, разговаривала. После этого они разошлись, каждый вернулся в свою жизнь. Через 2 недели их снова свела работа.

Мне позвонили и пригласили ведущей на "Славянский базар". И предложили станцевать наш с Андреем номер "Танцев со звездами", на что я гордо ответила: "Звоните и договаривайтесь с ним сами!". И снова нас свела работа. Лучшего повода для встречи не придумаешь!

– рассказывала Лилия.

Накануне выступления Лилия и Андрей встретились, чтобы обсудить все детали. С того дня они больше не расставались. Влюбленные поженились в конце 2011 года.

Уже в августе 2012 года супруги впервые стали родителями. Лилия родила дочку Диану. В апреле 2018 года на свет появилась их вторая дочь Полина.

Сейчас семья живет в собственном загородном доме. Они обожают проводить время вместе и только получают удовольствие от таких моментов.

Ирина Федишин и Виталий Човнык

Ирина Федишин встретила свою любовь во время учебы в университете. Она была студенткой экономического факультета одного из высших учебных заведений Львова. Тогда Ирина писала песни, ездила с ними на фестивали и выступала на корпоративах. Однажды у нее был концерт в Бучаче, где она и познакомилась с Виталием. Мужчина тогда работал музыкальным редактором в Ивано-Франковске и предложил певице сотрудничество.

Човнык разглядел в Ирине звезду и решил помочь ей в развитии карьеры. Между продюсером и его подопечной завязались романтические отношения. Через пол года Виталий решился признаться любимой во время романтического ужина в ресторане.

В 2011 году Федишин впервые стала мамой. Она родила от любимого сына Юрчика. Уже в 2015 году на свет появился второй сын супругов – Олежек. Семья счастлива, много времени проводит вместе, путешествует. Ирина и Виталий одна из самых крепких пар в украинском шоу-бизнесе.

Даша Квиткова и Никита Добрынин

Влюбленные познакомились на романтическом проекте "Холостяк". Никита был главным героем 9 сезона реалити, а Даша пришла туда, чтобы найти мужчину, с которым сможет построить семью. За развитием отношений пары на проекте наблюдала вся страна. И в финале "Холостяк" выбрал именно Квиткову. Никита вручил избраннице кольцо и признался, что влюблен в нее. Они встречались 3 месяца, после чего начали жить вместе.

Пара обожает путешествия. Даша и Никита часто отправляются в путешествия, изучают новые страны. Одно из путешествий стало знаковым для влюбленных. Зимой 2020 года Добрынин и Квиткова полетели на Бали. Там телеведущий сделал предложение девушке, которую выбрал в финале реалити-шоу.

20 мая 2020 года пара официально зарегистрировала свои отношения в ЗАГСе. Громкую свадьбу из-за карантина пришлось перенести на лето, однако регистрацию провели в запланированную дату. 12 августа влюбленные все-таки сыграли свадьбу в одном из фешенебельных заведений Киева на берегу Днепра.

Даша и Никита неоднократно признавались, что готовы к рождению малыша. Их мечта скоро исполнится. Во время поездки на Мальдивы, состоявшейся в январе 2021 года супруги признались, что ожидают рождения первенца. Совсем скоро они станут родителями сына.

Кристина Горняк и Владимир Остапчук

Они познакомились 19 августа 2019 года на свадьбе в Италии, где Остапчук был ведущим, а Горняк – подружкой невесты. Тогда Кристина и Владимир не заинтересовались друг другом, а исчезли на некоторое время.

Шоумен рассказал, что несколько недель после встречи были непростыми для него. Он активно готовился к прямым эфирам "Танцев со звездами", а также расставался с Еленой Войченко. Впоследствии он снова случайно встретился с Кристиной.

Судьбоносная встреча состоялась за кулисами проекта "Танцы со звездами". После этого они несколько недель общались, узнавали друг друга. А потом было первое свидание и романтическое путешествие в Париж.

Пара скрывала отношения, хотя еще с февраля 2020 года о новой избраннице Остапчука велись разговоры в сети. Журналистам удалось рассекретить, что девушкой ведущего стала именно Кристина Горняк. О романе пара объявила только в мае. Кристина и Владимир дали интервью Екатерине Осадчей для программы "Светская жизнь".

Во время карантина влюбленные были вместе. Кристина даже познакомилась с детьми любимого от предыдущего брака. Позже по случаю годовщины знакомства Горняк подарила Владимиру билет в Стамбул. Во время водной прогулки по Босфору шоумен сделал предложение избраннице и она ответила согласием.

Свадьбу должны были сыграть в сентябре, однако влюбленные заболели коронавирусом. После выздоровления пара возобновила подготовку к долгожданному празднику. Кристина и Владимир официально стали мужем и женой 15 октября 2020 года. Влюбленные объясняли, что свадьбу стремились сыграть как можно быстрее, поскольку не исключено, что скоро у них родится малыш. Горняк и Остапчук хотят общих детей.