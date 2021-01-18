Супруги Даша Квиткова и Никита Добрынин отправились в зимний отпуск. Для отдыха пара выбрала солнечные Мальдивы. Телеведущий уже показал видео с роскошной виллы, где будет жить в райском уголке планеты вместе с женой.

Многие знаменитости проводят зимние каникулы в теплых странах. Поскольку из-за пандемии коронавируса большинство направлений в мире закрыты, то одним из самых популярных мест отдыха являются Мальдивы. Именно туда отправились Даша и Никита. В сторис на личной странице в инстаграме мужчина показал поклонникам виллу, где вместе с любимой будет наслаждаться отпуском. Также он рассказал о перелете и цене отдыха.

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Никита Добрынин о полете на Мальдивы и стоимости проживания

Дорога к острову, где пара забронировала отель, была довольно долгой. Сначала супруги 5 часов летели из Киева в Дубаи. Там Даша и Никита ожидали рейс до Мале, во время которого были в воздухе 4 часа. По прибытии в Мале пару ждал 2-часовой полет на гидроплане, а также они 40 минут плыли на лодке к острову.



Никита Добрынин о полете на Мальдивы / Фото из инстаграм сторис Никиты Добрынина

Мужчина рассказал, что сейчас на Мальдивах высокий сезон, несмотря на то, что идут сильные дожди. Поэтому стоимость недели отдыха в хорошем отеле может достигать от 15 до 50 тысяч долларов.



Никита Добрынин о стоимости проживания на Мальдивах / Фото из инстаграм-сторис Никиты Добрынина

Вилла Добрынина и Квитковой на Мальдивах

Для отдыха на райских островах пара выбрала один из лучших отелей. Супруги проведут отпуск в роскошной вилле с собственным выходом к океану. Также в квартире есть спальня, огромная ванная комната, бассейн и невероятно красивый вид на океан.

Добрынин рассказал, что акулы подплывают прямо к домику, поэтому наблюдать за ними можно с террасы. В вилле есть все необходимое для того, чтобы сполна насладиться отдыхом. А плавание в чистой бирюзовой водичке и яркое солнышко сделают отпуск еще лучше.

Вилла Квитковой и Добрынина на Мальдивах: смотрите видео онлайн