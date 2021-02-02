Украинская певица Ирина Федишин отправилась в отпуск в солнечную Доминикану. Такой подарок на 34-летие она получила от мужа. В сети исполнительница уже поделилась новыми яркими кадрами с отдыха.

Источник: инстаграм Ирины Федишин

1 февраля Ирине Федишин исполнилось 34 года. Ее возлюбленный и продюсер Виталий Челнок решил сделать приятный подарок. Мужчина организовал семейный отдых в Доминиканской Республике. День рождения знаменитость отпраздновала на берегу океана.

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Популярная певица из Львова присоединилась к числу знаменитостей, которые для зимнего отпуска выбрали теплые страны. Ирина Федишин вместе с любимым нежится на солнышке в Доминикане. Также на отдых с супругами полетели сыновья – Юрчик и Олежик.

Новые фото Ирины Федишин из Доминиканы

Артистка решила поделиться с поклонниками яркими кадрами с побережья океана. Она с семьей позировала на пляже и наслаждалась незабываемым днем. Такое день рождения Ирина точно запомнит на всю жизнь.

Пока в Украине снег и мороз, Ирина демонстрирует красивые летние образы на фоне Атлантического океана. На лице знаменитости на всех фотографиях видим широкую улыбку. Федишин невероятно счастлива от того, как продолжаются ее зимние каникулы. Совсем недавно звезда наслаждалась катанием на лыжах в Буковеле, а теперь улетела в другой уголок планеты, где будет купаться в бирюзовой водичке и принимать солнечные ванны на белом песочке.

На фотографиях все члены семьи Ирины искренне улыбаются и радуются, что у них есть возможность зимой отдохнуть на солнышке.

В заметке Ирина также поблагодарила всех поклонников за поздравления и подчеркнула, что она счастлива.

Счастливая! Ваши пожелания мотивируют меня становиться еще лучше. Спасибо всем!

– написала певица в публикации.



Семья Ирины Федишин в Доминикане / Фото из инстаграма Ирины Федишин



Семья Ирины Федишин в Доминикане / Фото из инстаграма Ирины Федишин



Ирина Федишин в Доминикане / Фото из инстаграма Ирины Федишин



Муж Ирины Федишин в Доминикане / Фото из инстаграма Ирины Федишин



Семья Ирины Федишин в Доминикане / Фото из инстаграма Ирины Федишин



Ирины Федишин с мужем в Доминикане / Фото из инстаграма Ирины Федишин