14 лютого – найромантичніший день у році. Він наповнений любов'ю, чарівністю. У День святого Валентина редакція Showbiz 24 підготувала для вас матеріал, де зібрала найкращі історії кохання українських знаменитостей. Як будували стосунки відомі подружжя – читайте далі.

Особисте життя публічних людей завжди цікавить їхніх прихильників. Особлива увага прикута до закоханих, які разом вже тривалий час. Та є й ті пари, які навіть за недовгу історію своїх стосунків стали прикладом для інших. 5 проникливих та романтичних історій кохання – читайте далі.

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Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв

Маша та Тимур познайомилися понад 18 років тому в Ялті. Тоді телеведуча разом із подружкою Вікою прогулювалася набережною. Обоє дівчат переживали складний період – закінчення стосунків з коханими. Єфросиніну тоді жорстоко обманув чоловік, якому вона довіряла, він розбив їй серце.

Маша багато їла, на той час була у піковій для себе вазі. 23-річна Єфросиніна з подружкою відправилася за сигаретами. Пізніше вони почали обговорювати чоловіків, говорили про ідеальних. Віка розповіла про хлопця зі школи, який був дуже популярним серед дівчат, проте сам ніким не цікавився. І ось, саме цього хлопця дівчата побачили перед собою.

Я побачила двометрового вікінга, широкого в плечах, який йшов впевненою ходою. Він був першим, хто дивився на мене не як на знамениту дівчинку з "Підйому", а з великою цікавістю,

– пригадувала Маша.

Вже через 3 тижні після першої зустрічі у Маші та Тимура відбулося перше побачення, яке й стало початком їхньої історії. Проте і романтична зустріч відбулася не без пригод. Після знайомства Тимур зник. Єфросиніна довго не могла зрозуміти, в чому справа. Згодом вона зателефонувала йому. Тоді виявилося, що чоловік просто загубив телефон. Це був єдиний раз в житті, коли Маша першою подзвонила хлопцеві.

У 2003 році закохані одружилися. Вони прагнули стати батьками, проте під час обстеження лікарі повідомили Маші, що вона безплідна. На цьому спроби завагітніти не закінчилися, жінка не опускала рук. Через декілька днів після того, як Маша почула страшний діагноз, вона завагітніла донькою Наною.

У 2013 році подружжя переживало кризу у стосунках. На той час Нані було 8 років. Маша та Тимур прийняли рішення пожити окремо. Вони кожен жили своїм життям, а потім зрозуміли, що не можуть один без одного. Через рік закохані знову почали жити разом, а в 2014 році народився їхній син Олександр.

Зараз пара є прикладом для багатьох сімей, адже попри усі труднощі Маші та Тимуру вдається зберігати кохання та сімейне тепло протягом багатьох років.

Лілія Ребрик та Андрій Дикий

У 2011 році телеведуча Лілія Ребрик була учасницею проєкту "Танці з зірками" Тоді її партнером став хореограф Андрій Дикий. Саме на шоу між ними виникла симпатія, яка згодом переросла у кохання. Лілія зізнавалася, що ще на кастингу сказала керівництву, що танцюватиме тільки з Андрієм. З ним одразу було легко та спокійно.

Ще під час проєкту були чутки, що між Лілією та Андрієм є романтичні стосунки, проте вони настільки захопилися танцювальним процесом, що не могли собі в цьому зізнатися. Після фіналу пара просиділа цілу ніч у ресторані, розмовляла. Після цього вони розійшлися, кожен повернувся у своє життя. Через 2 тижні їх знову звела робота.

Мені зателефонували і запросили бути ведучою на "Слов'янському базарі". Й запропонували станцювати наш з Андрієм номер із "Танців із зірками", на що я гордо відповіла: "Телефонуйте і домовляйтеся з ним самі!". І знову нас звела робота. Кращого приводу для зустрічі не вигадаєш!

– розповідала Лілія.

Напередодні виступу Лілія та Андрій зустрілися, щоб обговорити усі деталі. З того дня вони більше не розлучалися. Закохані одружилися наприкінці 2011 року.

Вже у серпні 2012 року подружжя вперше стало батьками. Лілія народила доньку Діану. У квітні 2018 року на світ з'явилася їхня друга донечка Поліна.

Зараз сім'я живе у власному заміському будинку. Вони обожнюють проводити час разом і лише отримують задоволення від таких моментів.

Ірина Федишин і Віталій Човник

Ірина Федишин зустріла своє кохання під час навчання в університеті. Вона була студенткою економічного факультету одного з вищих навчальних закладів Львова. Тоді Ірина писала пісні, їздила з ними на фестивалі та виступала на корпоративах. Одного разу вона мала концерт в Бучачі, де й познайомилася з Віталієм. Чоловік тоді працював музичним редактором в Івано-Франківську та запропонував співачці співпрацю.

Човник розгледів в Ірині зірку і вирішив допомогти їй у розвитку кар'єри. Між продюсером та його підопічною зав'язалися романтичні стосунки. Через пів року Віталій наважився освідчитися коханій під час романтичної вечері в ресторані.

У 2011 році Федишин вперше стала мамою. Вона народила від коханого сина Юрчика. Вже у 2015 році на світ з'явився другий син подружжя – Олежик. Сім'я щаслива, багато часу проводить разом, подорожує. Ірина та Віталій є однією з найміцніших пар в українському шоу-бізнесі.

Даша Квіткова та Нікіта Добринін

Закохані познайомилися на романтичному проєкті "Холостяк". Нікіта був головним герой 9 сезону реаліті, а Даша прийшла туди, щоб знайти чоловіка, з яким зможе побудувати сім'ю. За розвитком стосунків пари на проєкті спостерігала вся країна. Й у фіналі "Холостяк" обрав саме Квіткову. Нікіта вручив обраниці каблучку та зізнався, що закоханий в неї. Вони зустрічалися 3 місяці, після чого почали жити разом.

Пара обожнює подорожі. Даша та Нікіта часто відправляються у мандрівки, вивчають нові країни. Одна з подорожей стала знаковою для закоханих. Взимку 2020 року Добринін і Квіткова полетіли на Балі. Саме там телеведучий зробив пропозицію дівчині, яку обрав у фіналі реаліті-шоу.

20 травня 2020 року наречені офіційно зареєстрували свої стосунки в РАЦСі. Гучне весілля через карантин довелося перенести на літо, проте реєстрацію провели у заплановану дату. 12 серпня закохані все-таки зіграли весілля в одному з фешенебельних закладів Києва на березі Дніпра.

Даша та Нікіта неодноразово зізнавалися, що готові до народження малюка. Їхня мрія незабаром здійсниться. Під час поїздки на Мальдіви, яка відбулася в січні 2021 року подружжя зізналося, що очікує на народження первістка. Зовсім скоро вони стануть батьками сина.

Христина Горняк і Володимир Остапчук

Вони познайомилися 19 серпня 2019 року на весіллі в Італії, де Остапчук був ведучим, а Горняк – подружкою нареченої. Тоді Христина та Володимир не зацікавилися один одним, а зникли на деякий час.

Шоумен розповідав, що декілька тижнів після зустрічі були непростими для нього. Він активно готувався до прямих ефірів "Танців з зірками", а також розлучався з Оленою Войченко. Згодом він знову випадково зустрівся з Христиною.

Доленосна зустріч відбулася за лаштунками проєкту "Танці з зірками". Після цього вони декілька тижнів спілкувалися, пізнавали один одного. А потім було перше побачення та романтична подорож в Париж.

Пара приховувала стосунки, хоча ще з лютого 2020 року про нову обраницю Остапчука точилися розмови в мережі. Журналістам вдалося розсекретити, що дівчиною ведучого стала саме Христина Горняк. Про роман пара оголосила лише в травні. Христина та Володимир дали інтерв'ю Катерині Осадчій для програми "Світське життя".

Під час карантину закохані були разом. Христина навіть познайомилася з дітьми коханого від попереднього шлюбу. Пізніше з нагоди річниці знайомства Горняк подарувала Володимирові квиток у Стамбул. Під час водної прогулянки Босфором шоумен зробив пропозицію обраниці й вона відповіла згодою.

Весілля мали зіграти у вересні, проте наречені захворіли на коронавірус. Після одужання пара відновила підготовку до довгоочікуваного свята. Христина та Володимир офіційно стали чоловіком і дружиною 15 жовтня 2020 року. Закохані пояснювали, що весілля прагнули зіграти якомога швидше, оскільки не є винятком те, що скоро у них народиться малюк. Горняк та Остапчук прагнуть мати спільних дітей.