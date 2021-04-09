Для записи нового интервью певица со Львова Ирина Федишин подобрала роскошный образ. Она появилась в студии в сверкающем платье с огромным бантом на плече.

Каждый свой выход 34-летняя Ирина Федишин тщательно прорабатывает со стилистами, поэтому неудивительно, что певица каждый раз восхищает поклонников безупречным стилем. На днях она продемонстрировала элегантный женственный образ, надев белое платье из блестящей ткани.

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Обтягивающее одеяние длины миди с глубоким декольте украсил массивный бант на правом плече. Платье подчеркнуло стройную фигуру звезды, акцентируя на ее хрупких формах. Наряд артистка дополнила белыми туфлями-лодочками на высоком каблуке и лаконичными аксессуарами.

Стилисты уложили волосы Ирины Федишин в элегантную прическу, собрав их сзади и оставив несколько волнистых прядей впереди. Знаменитости сделали роскошный вечерний макияж с блестящими тенями и нежной помадой. В кадре она выглядела непревзойденно.

Добавим, для публичных появлений Ирина Федишин подбирает не только изысканные платья, но и стильные повседневные образы. Она демонстрировала аутфиты: