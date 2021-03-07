Ирина Федишин прогулялась по Львову: фото яркого образа певицы
Популярная украинская певица Ирина Федишин продолжает покорять поклонников безупречным внешним видом. На днях она прогулялась по улочкам Львова в яркой шубке.
Источник:инстаграм Ирины Федишин
Ирина Федишин продолжает поражать поклонников. Знаменитость обнародовала несколько фото с прогулки в солнечный весенний день.
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Яркий образ Ирины Федишин
Исполнительница позировала на улицах Львова в ярком наряде. Она предстала перед камерой в светлых джинсах, нежно-розовой кофте и яркой шубке без рукавов. Стройную талию Ирина подчеркнула с помощью темно-синего пояса. Такой look она соединила с белой обувью на высоком каблуке.
Белокурые волосы красавица собрала в прическу сзади, лишь несколько прядей спадали на лицо. Веки Федишин накрасила коричневыми тенями, а губы – розовой помадой. Среди аксессуаров аутфит певицы дополняли длинные серьги и большая розовая сумка.
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Красивые аутфиты Ирины Федишин:
- соблазнительный образ певицы в фиолетовой мини-юбке;
- безупречный look знаменитости в изумрудном платье;
- праздничный образ Ирины в белом платье.
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