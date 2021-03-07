Популярная украинская певица Ирина Федишин продолжает покорять поклонников безупречным внешним видом. На днях она прогулялась по улочкам Львова в яркой шубке.

Ирина Федишин продолжает поражать поклонников. Знаменитость обнародовала несколько фото с прогулки в солнечный весенний день.

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Яркий образ Ирины Федишин

Исполнительница позировала на улицах Львова в ярком наряде. Она предстала перед камерой в светлых джинсах, нежно-розовой кофте и яркой шубке без рукавов. Стройную талию Ирина подчеркнула с помощью темно-синего пояса. Такой look она соединила с белой обувью на высоком каблуке.

Белокурые волосы красавица собрала в прическу сзади, лишь несколько прядей спадали на лицо. Веки Федишин накрасила коричневыми тенями, а губы – розовой помадой. Среди аксессуаров аутфит певицы дополняли длинные серьги и большая розовая сумка.

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Красивые аутфиты Ирины Федишин: