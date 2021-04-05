Популярная украинская певица Ирина Федишин в очередной раз показала свой look of the day. Для похода на радиостанцию она выбрала джинсы и стильную футболку, а также сделала необычную прическу.

Ирина Федишин является одной из самых стильных женщин в украинском шоу-бизнесе. Она часто публикует в сети различные фото и видео, где показывает варианты аутфитов.

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Яркий образ Ирины Федишин

Для похода на радиостанцию, где исполнительница представила новую песню, она выбрала синие джинсы и голубую футболку с красивым вырезом. Такой look соединила с белыми туфлями на высоких каблуках.

Федишин удивила необычной прической. Она уложила волосы в локоны и собрала в небрежный пучок сверху, который падал на лицо. Макияж звезды был насыщенным: черные стрелки на веках и нюдовая помада на губах.

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Нежные аутфиты Ирины Федишин: