Популярная украинская певица Ирина Федишин очаровала поклонников безупречным аутфитом. Она пришла на телевизионный эфир в роскошном вечернем платье черного цвета с блестками.

Ирина Федишин не прекращает делиться фотографиями из творческой и личной жизни. На днях она отправилась в Киев, где работала и готовила сюрпризы для поклонников.

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Изысканный look Ирины Федишин

Для визита на программу одного из украинских телеканалов исполнительница выбрала роскошное вечернее платье черного цвета, которое была украшена огромным количеством блесток. Наряд подчеркнул стройную талию Ирины и немного пышную юбку, которая добавляла образу Федишин женственности и изысканности.

Чтобы аутфит был ярче, артистка дополнила его длинными серьгами с камнями и кольцом. Волосы красавица-блондинка собрала в элегантную прическу. На лице она сделала макияж с коричневыми тенями на веках и нюдовой помадой на губах.

Побывала в столице! Сделала много дел, записала для вас интервью, где рассказала о новых эксклюзивных моментах своей творческой и личной жизни,

– рассказала певица в публикации.

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На Инстаграм-страницу артистки подписаны 376 тысяч пользователей сети. Они не оставляют без внимания ни одно сообщение. В частности, активно комментируют это и высказывают приятные слова в адрес Ирины.