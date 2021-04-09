Для запису нового інтерв'ю співачка зі Львова Ірина Федишин підібрала розкішний образ. Вона з'явилася у студії в блискучій сукні з величезним бантом на плечі.

Кожен свій вихід 34-річна Ірина Федишин ретельно пропрацьовує зі стилістами, тому недивно, що співачка щоразу захоплює шанувальників бездоганним стилем. Днями вона продемонструвала елегантний жіночний образ, одягнувши білу сукню з блискучої тканини.

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Обтисле вбрання довжини міді з глибоким декольте прикрасив масивний бант на правому плечі. Сукня підкреслила струнку фігуру зірки, акцентуючи на її тендітних формах. Її артистка довершила білими туфлями-човниками на високих підборах і лаконічними аксесуарами.

Стилісти вклали волосся Ірини Федишин в елегантну зачіску, зібравши його ззаду і залишивши кілька хвилястих пасм попереду. Знаменитості зробили розкішний вечірній макіяж з блискучими тінями і ніжною помадою. У кадрі вона виглядала неперевершено.

Додамо, для публічних появ Ірина Федишин підбирає не лише вишукані сукні, а й стильні повсякденні образи. Вона демонструвала аутфіти: