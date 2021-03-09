Популярная украинская певица Ирина Федишин обнародовала новый снимок. Она восхитила образом в стильном розовом жакете. Также звезда поздравила с 8 Марта.

Известная украинская певица Ирина Федишин поздравила женщин с 8 Марта. Она обнародовала красивые фото, на которых предстала в стильном образе.

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Образ Ирини Федишин

Артистка для новой съемки выбрала трендовый ярко-розовый жакет с длинным рукавом. Одежда звезды была длинной, но позволило похвастаться стройными ножками. А широкий пояс с золотистой пряжкой удачно подчеркнул хрупкую талию.

Ирина Федишин дополнила аутфит белыми туфлями на высоком каблуке, что делало образ более элегантным. Певица украсила уши массивными круглыми серьгами, а шею тонкой цепочкой с деликатными подвесками.

Длинные белокурые волосы знаменитость распустила и уложила нежными волнами. Удачный макияж завершил look Ирины Федишин. Артистка подчеркнула глаза черными стрелками и тенями, а губы накрасила розовой помадой.

Кто-то празднует, кто-то не празднует. Но когда мужчины говорят теплые слова и дарят цветы – это так приятно. Всех с праздником. Пусть в сердце всегда будет весна!

– поздравила Ирина Федишин.



Ирина Федишин / Фото из инстаграма Ирины Федишин

В комментариях певицу засыпали комплиментами и поздравили в ответ: