Ирина Федишин очаровала стильным образом в розовом жакете: красивый снимок
Популярная украинская певица Ирина Федишин обнародовала новый снимок. Она восхитила образом в стильном розовом жакете. Также звезда поздравила с 8 Марта.
Источник:Инстаграм Ирины Федишин
Известная украинская певица Ирина Федишин поздравила женщин с 8 Марта. Она обнародовала красивые фото, на которых предстала в стильном образе.
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Образ Ирини Федишин
Артистка для новой съемки выбрала трендовый ярко-розовый жакет с длинным рукавом. Одежда звезды была длинной, но позволило похвастаться стройными ножками. А широкий пояс с золотистой пряжкой удачно подчеркнул хрупкую талию.
Ирина Федишин дополнила аутфит белыми туфлями на высоком каблуке, что делало образ более элегантным. Певица украсила уши массивными круглыми серьгами, а шею тонкой цепочкой с деликатными подвесками.
Длинные белокурые волосы знаменитость распустила и уложила нежными волнами. Удачный макияж завершил look Ирины Федишин. Артистка подчеркнула глаза черными стрелками и тенями, а губы накрасила розовой помадой.
Кто-то празднует, кто-то не празднует. Но когда мужчины говорят теплые слова и дарят цветы – это так приятно. Всех с праздником. Пусть в сердце всегда будет весна!
– поздравила Ирина Федишин.
Ирина Федишин / Фото из инстаграма Ирины Федишин
В комментариях певицу засыпали комплиментами и поздравили в ответ:
- Поздравляю с праздником;
- Красивая;
- Желаю вам добра и счастья.
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