Украинская певица из Львова Ирина Федишин в очередной раз показала поклонникам свой look of the day. Артистка позировала в бежевом костюме и очаровала нежностью.

Ирина Федишин является одной из самых стильных женщин в украинском шоу-бизнесе. Она активно делится фотографиями в сети, показывает варианты аутфитов. Диктует современные тренды своим подписчицам. Смотрите также Купание в чанах и пикник у реки: как Ирина Федишин отдохнула в Карпатах – фото и видео Нежный look Ирины Федишин Исполнительница предстала перед камерой в брючном костюме бежевого цвета. Под него надела блестящий топ в тон. Наряд имел соблазнительное декольте и подчеркнул фигуру знаменитости. Среди аксессуаров образ Ирины дополнили массивный браслет и длинные серьги с жемчугом. Белокурые волосы она уложила в локоны, а на лице сделала макияж с коричневыми тенями на веках и персиковой помадой на губах. Берегите тепло своей души. Не тратьте его на грусть, злость и обиды. Ведь оно греет не только вас, но и ваших близких. Хорошего всем дня!

– написала в публикации Федишин. Для просмотра фото листайте вправо Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ірина Федишин Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn) Подписчики звезды не оставляют такую публикацию без внимания и активно комментируют. "Невероятная! Вам очень к лицу этот образ! Вам также хорошего дня, отличного самочувствия и позитивного настроения";

"Красотка";

"Вам также всего наилучшего! От вас всегда веет теплом, нежностью, радостью, любовью".