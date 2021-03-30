Украинская певица из Львова Ирина Федишин в очередной раз показала поклонникам свой look of the day. Артистка позировала в бежевом костюме и очаровала нежностью.

Ирина Федишин является одной из самых стильных женщин в украинском шоу-бизнесе. Она активно делится фотографиями в сети, показывает варианты аутфитов. Диктует современные тренды своим подписчицам.

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Нежный look Ирины Федишин

Исполнительница предстала перед камерой в брючном костюме бежевого цвета. Под него надела блестящий топ в тон. Наряд имел соблазнительное декольте и подчеркнул фигуру знаменитости.

Среди аксессуаров образ Ирины дополнили массивный браслет и длинные серьги с жемчугом. Белокурые волосы она уложила в локоны, а на лице сделала макияж с коричневыми тенями на веках и персиковой помадой на губах.

Берегите тепло своей души. Не тратьте его на грусть, злость и обиды. Ведь оно греет не только вас, но и ваших близких. Хорошего всем дня!

– написала в публикации Федишин.

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