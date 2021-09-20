За месяц до первого эфира "Танцев со звездами" Александра Зарицкая рассорилась с партнером Александром Прохоровым. Они были близкими друзьями и хорошо общались, однако юноша сомневался в солистке группы KAZKA.

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По его мнению, в шоу они продержались бы недолго из-за ее легкомыслия. Танцовщик якобы даже за спиной у певицы ходил на пробы к другим звездным участницам. Поэтому Александра считает, что именно Прохоров спровоцировал разрыв их пары.

Произошел небольшой конфликт, и Александр первый проявил желание не танцевать. Я хотела с Сашей танцевать, мы очень дружили. И это был для меня удар,

– рассказала Александра Зарицкая.

Похоже, ни одна другая партнерша не подошла Александру Прохорову, ведь его нет в пятом сезоне "Танцев со звездами". Зато лидеру группы KAZKA достался пятикратный чемпион и полуфиналист чемпионата мира Юрий Мешков.

"Я просто согласилась на человека, которого вообще не знаю. Но все классно, Слава Богу", – поделилась Зарицкая.

В паре с Юрием Мешковым певица успела станцевать танго, бродвей и фокстрот. Более того, судьи "Танцев со звездами" называют их фаворитами, а зрители бешено поддерживают.

Александра Зарицкая с партнером по "Танцам со звездами" / Фото из инстаграма KAZKA