В финал "Танцев со звездами" попали три пары: Артур Логай и Анна Карелина, Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук, а также Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар. Еще в прошлом шоу одна из пар должна была покинуть проект, но продюсеры решили продолжить участие всех пар до суперфинала. Однако сегодня мы узнали, кто покинул шоу.

Важно! "Танцы со звездами 2021": победители проекта – Артур Логай и Анна Карелина

Сегодня звездной ведущей балкона стала жена Горбунова Екатерина Осадчая, однако на главном паркете традиционно остались Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук. Что касается приглашенной судьи в тройке жюри, то ею стала экс-участница Леся Никитюк.

Три пары суперфиналистов в 13 выпуске должны были исполнить три танца, поэтому эфир для них был крайне тяжелым.

Номер-открытие

Последний выпуск 5 сезона "Танцы со звездами" начался сказочным номером в новогодне-рождественской тематике с песней All I Want for Christmas Is You Мэрайи Кэри. Все финалисты проекта вместе с судьями станцевали на паркете и кружили вокруг 3D-елки.

"Танцы со звездами 2021" 13 выпуск: смотрите онлайн – номер открытия

Артур Логай и Анна Карелина

Финалисты шоу признались, что, как и все другие жаждут получить победу, ведь долго к этому шли. Артур признался, что почувствовал бешеную поддержку от своей аудитории и родни, поэтому и не удивлен, что ему удалось попасть в суперфинал. На паркете Артур и Анна в первом из трех танцев исполнили любимый танец судей за весь сезон – венский вальс. Платье Анны было создано из сотен фальшивых долларов, а на фоне играла композиция Feeling Good. Жюри по достоинству оценили номер пары, подарив высокие оценки.

"Танцы со звездами 2021" 13 выпуск: смотрите онлайн – выступление Артура Логая и Анны Карелиной

Стоит знать Артур Логай – победитель шоу "Танцы со звездами 2021": биография актера-триумфатора

Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар

Олимпийская чемпионка и знаменитый хореограф на паркете исполнили один из самых любимых танцев шоу – танго. Именно этот танец одного эфира стал определяющим, ведь заявил об Ольге как о потенциальной финалистке проекта. Так и случилось, поэтому судьи в очередной раз подтвердили после выступления, что она достойна этого шоу. Впервые за проект жюри подарили паре максимальные 40 баллов.

"Танцы со звездами 2021" 13 выпуск: смотрите онлайн – выступление Ольги Харлан и Дмитрия Дикусара

Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук

Актер и герой семейных перипетий тоже тяжелыми усилиями смог дойти до финала. Для первого танца с Роксоляною он подготовил танец, который впервые исполнил на проекте, – медленный вальс. Номер под исполнение LAUD тронул самых строгих судей и зрителей шоу.

"Танцы со звездами 2021" 13 выпуск: смотрите онлайн – выступление Константина Войтенко и Роксоляны Маланчук

Интересно Анна Карелина – победительница проекта "Танцы со звездами": чем известна партнерша Логая

Артур Логай и Анна Карелина

Киноактер Артур Логай в одном из эфиров, темой которой был "Семейный вечер", станцевал не только в компании партнерши Анны, но и вместе с бабушкой и дедушкой. Именно они являются большой поддержкой для своего внука Артура, поэтому с радостью согласились на еще одно присутствие в проекте. Такой контемп стал самым любимым танцем Логая среди зрителей.

"Танцы со звездами 2021" 13 выпуск: смотрите онлайн – выступление Артура Логая и Анны Карелиной

Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук

Второй номер, который исполнил Константин, стал один из самых любимых на проекте среди зрителей. Звездный участник однажды поразил всех своим чувственным контемпом под знаменитую песню Андрея Кузьменко "Люди, как корабли". Поэтому этот танец, по просьбе зрителей, он повторил снова.

"Танцы со звездами 2021" 13 выпуск: смотрите онлайн – выступление Константина Войтенко и Роксоляны Маланчук

Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар

Спортсменка на проекте показала безумные успехи, но самым любимым танцем зрителей стала горячая самба под песню NK "A HUEVO". Яркий шоу-балет и яркое платье Ольги создали эффект настоящего бразильского фестиваля на паркете!

"Танцы со звездами 2021" 13 выпуск: смотрите онлайн – выступление Ольги Харлан и Дмитрия Дикусара

Карина Статищак и Игорь Кузьменко

31-летняя танцовщица Карина является необычной женщиной, ведь в определенное время смогла справиться с жизненными трудностями и осуществить свою мечту – выступать на паркете. Ей ампутировали ногу, однако она смогла освоить главные "па" и поражать всех своими способностями. В финале шоу "Танцы со звездами" она станцевала страстный пасадобль с бывшим победителем шоу Игорем Кузьменко. После выступления весь зал с судьями аплодировал ей стоя.

"Танцы со звездами 2021" 13 выпуск: смотрите онлайн – выступление Карины Статищак и Игоря Кузьменко

К слову Победители "Танцев со звездами" 2021: довольны ли вы результатами голосования

Джамала

Украинская певица Джамала, которая в 5 сезоне стала участницей проекта, однако покинула его через несколько эфиров, снова вышла на паркет, но уже как певица. Звезда исполнила свою новую песню "Тайком", которую посвятила теме булингу. Поводом для нее стала неразделенная история любви, которую она познала еще в детстве: когда она призналась в чувствах парню, а взамен получила в лицо гроздью винограда.

"Танцы со звездами 2021" 13 выпуск: смотрите онлайн – выступление Джамалы "Тайком"

Артур Логай и Анна Карелина

Танцоры исполнили на паркете свой последний танец – фристайл. Новый номер под песню Дмитрия Кадная стал настоящей изюминкой на торте в истории Артура и Анны, что отметили все присутствующие в зале.

"Танцы со звездами 2021" 13 выпуск: смотрите онлайн – выступление Артура Логая и Анны Карелиной (видео появится позже)

Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук

К последнему танцу пары в шоу "Танцы со звездами" присоединился известный исполнитель и экс-участник MELOVIN, исполнивший свою новую песню "кот и драма". На паркете пара Константина и Роксоляны также исполнила фристайл.

"Танцы со звездами 2021" 13 выпуск: смотрите онлайн – выступление Константина Войтенко и Роксоляны Маланчук

Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар

Олимпийская звезда призналась, что хочет победить на шоу, ведь именно так она завоевала 4 медали на "Олимпиаде". Женщина надеялась, что ей все удастся, поэтому все последние силы она отдала третьему танцу – фристайлу под песню группы KAZKA – "вырулю". К слову, Александра Зарицкая из музыкальной группы тоже участвовала в шоу и покинула проект за шаг до четвертьфинала.

"Танцы со звездами 2021" 13 выпуск: смотрите онлайн – выступление Ольги Харлан и Дмитрия Дикусара