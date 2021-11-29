В суперфинале "Танцев со звездами" встретились три сильнейшие пары юбилейного сезона – Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар, Артур Логай и Анна Карелина, Костя Войтенко и Роксоляна Маланчук. Все они в последний раз вышли на паркет с тремя фантастическими номерами, в который раз покорив сердца судей и тысяч телезрителей. За 13 выпусков каждая из пар ощутимо выросла, поэтому была достойна главного трофея танцевального проекта.

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По результатам голосования судей и зрителей победителями "Танцев со звездами" стали Артур Логай и Анна Карелина. Под бурные аплодисменты публики они забрали заветный кубок, ради которого потели в зале и не спали по ночам. Актер и танцовщица не сдерживали ни эмоций, ни слез.

Я весь проект верил в наши силы, а сейчас не верю, что это происходит. Я безгранично благодарен этому шоу за то, что вся страна узнала о звезде, по имени Анна Карелина… Верьте в себя, верьте в свою мечту, как бы не было сложно,

– произнес победитель "Танцев".

Артур Логай и Анна Карелина – победители проекта "Танцы со звездами 2021" / Фото из инстаграма шоу

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Серебро на "Танцах со звездами" досталось не менее сильной паре – Ольге Харлан и Дмитрию Дикусару. До желанной победы им не хватило одного шага.

О том, что произошло со мной за эти три с половиной месяца, можно писать книгу. Я благодарна этому проекту, он открывает дверь в новую жизнь… Дима, ты самый лучший партнер в мире. Спасибо, что верил в меня, в нашу пару,

– заявила фехтовальщица.

Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар / Фото из инстаграма шоу

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При этом третье место в суперфинале "Танцев со звездами" заняли Костя Войтенко и Роксоляна Маланчук. Этой паре не хватило не только баллов судей, но и поддержки зрителей. Они достойно приняли поражение и в глазах тысяч фанов покинули паркет победителями, а не побежденными.

Костя Войтенко и Роксоляна Маланчук / Фото из инстаграма шоу

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