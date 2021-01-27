Популярная украинская телеведущая Лидия Таран оправилась от коронавируса. Она поблагодарила поклонников за заботу и поддержку и сообщила, что после длительного карантина наконец возвращается на работу.

Источник: инстаграм Лидии Таран

Лидия Таран заразилась коронавирусом во время зимнего отпуска в Турции. Ведущая ТСН публично сообщила об инфицировании, а теперь рассказала, что уже имеет антитела к болезни.

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Лидия Таран поборола коронавирус

Хотя отпуск Лидии был коротким и телеведущая придерживалась правил безопасности, однако во время путешествия ей не удалось уберечься от инфицирования COVID-19. 14 января знаменитость сообщила, что ПЦР-тест показал положительный результат. А уже 27 января Таран рассказала поклонникам о выздоровлении.

"Засиделась дома. Кажется, даже немного одичавшая. И немного набрала лишних килограммов. Возвращаюсь на работу с новыми силами, желаниями. И антителами! Спасибо, мои дорогие подписчики, за поддержку, за полезные советы, которые мне давали, и за всю интересную информацию, что получила от вас за это время! Надеюсь, без остановок уже до весны", – написала в публикации телеведущая.

Что известно о коронавирусе у Лидии Таран

Телеведущая перенесла болезнь в легкой форме. Среди симптомов у нее была только повышенная температура – 37,5 градусов. Лидия находилась на самоизоляции дома, пила витамины и лекарства, придерживалась рекомендаций врача.

Лидия призвала поклонников беречь себя и родных, ведь COVID-19 очень коварный и неизвестно, где каждый из нас может столкнуться с ним.