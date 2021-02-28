Успешная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик сообщила, что заболела коронавирусом. Звезда призналась, что очень расстроилась, ведь должна отменить все ближайшие съемки.

Немало украинских и мировых знаменитостей своего времени переболели COVID-19. Одной из жертв коронавируса стала Лилия Ребрик – телеведущая и актриса. Об этом звезда сообщила в инстаграм.

К теме Ему значительно лучше: самый младший сын принца Филиппа рассказал о состоянии здоровья 99-летнего отца

Лилия Ребрик заболела коронавирусом

Телеведущая обнародовала сообщение, где написала, что вынуждена взять небольшой отпуск в инстаграм и на телевидении. Лилия Ребрик призналась, что была очень расстроена, когда увидела в результатах анализов слово "выявлено". В связи с болезнью, звезда отменила на 2 недели все съемки с ее участием.

Да, у меня коронавирус. На ближайшие 2 недели отменены все съемки, спектакли, эфиры "Ранку з Україною", меня не будет в марафоне на 8 марта,

– написала Лилия Ребрик.

Телеведущая добавила, что не хочет отвечать на вопросы о ее самочувствии. Пока что она предпочитает, чтобы это оставалось за кадром. Также Лилия Ребрик пожелала всем крепкого здоровья.

Кто из украинских звезд недавно болел коронавирусом

Об ужасных последствиях от коронавируса рассказывала известная модель Даша Астафьева.

После отпуска в Турции COVID-19 заболела ведущая Лидия Таран.

Муж и мама украинского продюсера Елены Мозговой также переболели коронавирусом.

Кто из мировых знаменитостей столкнулся с болезнью в 2020 году и как преодолел ее – читайте по ссылке.