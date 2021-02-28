Очень расстроилась, – Лилия Ребрик заболела коронавирусом
Успешная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик сообщила, что заболела коронавирусом. Звезда призналась, что очень расстроилась, ведь должна отменить все ближайшие съемки.
Источник:инстаграм Лилии Ребрик
Немало украинских и мировых знаменитостей своего времени переболели COVID-19. Одной из жертв коронавируса стала Лилия Ребрик – телеведущая и актриса. Об этом звезда сообщила в инстаграм.
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Лилия Ребрик заболела коронавирусом
Телеведущая обнародовала сообщение, где написала, что вынуждена взять небольшой отпуск в инстаграм и на телевидении. Лилия Ребрик призналась, что была очень расстроена, когда увидела в результатах анализов слово "выявлено". В связи с болезнью, звезда отменила на 2 недели все съемки с ее участием.
Да, у меня коронавирус. На ближайшие 2 недели отменены все съемки, спектакли, эфиры "Ранку з Україною", меня не будет в марафоне на 8 марта,
– написала Лилия Ребрик.
Телеведущая добавила, что не хочет отвечать на вопросы о ее самочувствии. Пока что она предпочитает, чтобы это оставалось за кадром. Также Лилия Ребрик пожелала всем крепкого здоровья.
Кто из украинских звезд недавно болел коронавирусом
- Об ужасных последствиях от коронавируса рассказывала известная модель Даша Астафьева.
- После отпуска в Турции COVID-19 заболела ведущая Лидия Таран.
- Муж и мама украинского продюсера Елены Мозговой также переболели коронавирусом.
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