Продюсер Алена Мозговая поделилась, что мать Виолетта и муж Дэвид Аксельрод полностью побороли недуг. О болезни родных женщина рассказала неделю назад.

Радостную новость о выздоровлении от COVID-19 Алена Мозговая сообщила на фейсбук-странице. Сейчас они долечивают воспаление легких и восстанавливают общее состояние организма.

К слову Муж и мама Елены Мозговой заболели коронавирусом

Мои герои! Мамуля и муж таки побороли эту заразу! Тесты – отрицательные! Еще немного долечим пневмонии и будем здоровы и счастливы! Чего и вам всем желаем! Спасибо всем, кто был рядом, помогал и был неравнодушен! Такое не забывается, я ваш должник!

– сообщила Елена Мозговая.

Известно, что муж и мама Мозговой имели осложнения из-за коронавируса, из-за чего их госпитализировали в Киевскую областную клиническую больницу. Пока неизвестно, они до сих пор в медучреждении, или уже дома.

По состоянию на 20 января в Украине официально заболели 1,1 миллиона человек. Из них – 21 тысяча умерли. Несмотря на низкое количество тестирований, в последние дни фиксируют незначительное количество заболеваний, однако ситуация с госпитализацией и смертностью остается стабильно высокой.